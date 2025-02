Cocaina nascosta in una cassetta Telecom, trovata dai carabinieri a Reggio Emilia

I carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce, nell’ambito di servizio di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ieri mattina, grazie agli approfondimenti di alcune segnalazioni da parte di cittadini che riferivano di un sospetto via vai di persone, si portavano in via Emilia all’Ospizio.

Giunti sul posto i militari operanti non trovavano nessuno ma procedevano ad un accurato sopralluogo dell’intera area circostante, rinvenendo celato all’interno di una cassetta Telecom, un involucro in cellophane contenente 16 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” suddivisa in tre pezzi solidi.

Si indaga per cercare di risalire al pusher, chiamato a rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Lo stupefacente rinvenuto verrà depositato presso l’ufficio corpi di reato della Procura reggiana, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci.