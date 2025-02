Albinea: un’escursione per scoprire la valle cieca del rio Groppo

Un’escursione per scoprire la valle cieca del rio Groppo con le sue cavità, le doline e le grotte. L’hanno organizzata per domenica 16 febbraio gli Amici del Cea in collaborazione con il Gruppo Speleologico-Paleontologico Gaetano Chierici di Reggio. Obiettivo: approfondire la conoscenza sull’area carsica e sui gessi di Albinea che sono stati ammessi nel patrimonio mondiale dell’Unesco.

Il ritrovo sarà alle ore 9 e il rientro alle 12.45 nel parcheggio della chiesa di Montericco di via Don Amos Barigazzi. Il percorso, ch3e avrà lunghezza di 8 chilometri e un dislivello di 200 metri, sarà su strada asfaltata, carraie, sentieri e tracce nel bosco. Saranno obbligatori per i partecipanti scarponcini in goretex con suola scolpita e sono fortemente consigliati i bastoncini da trekking.

L’iniziativa è libera e gratuita. Per informazioni contattare Silvia al 338.5300450.