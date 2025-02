Al Teatro Comunale di Bomporto Paolo Rossi fa il tutto esaurito con “Operaccia satirica”

Posti già tutti esauriti al Cinema Teatro Comunale di Bomporto (MO) per sabato prossimo 15 febbraio quando alle ore 21 salirà sul palco Paolo Rossi protagonista dello spettacolo Operaccia satirica, nell’ambito della stagione 24/25 a cura di ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Accompagnato dalle musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila e Alex Orciari, e con la partecipazione di Caterina Gabanella, Paolo Rossi porta in scena una serie di canzonacce popolari che si sviluppano tra il surreale e il comico, il tutto immerso in un linguaggio in continua trasformazione. Uno spettacolo che alterna risate e momenti di riflessione, un vero e proprio mix esplosivo di comicità, poesia e musica. Un’opera che fonde il linguaggio teatrale con la canzone popolare e una satira tagliente e incisiva. Il testo prende spunto dai grandi classici, riletti e reinterpretati in chiave comica, ma attinge anche a episodi di vita quotidiana, sia personali che collettivi, trasformandoli in racconti dal tono irriverente e pieni di sorprendenti suggestioni. Un viaggio tra tradizione e contemporaneità, capace di stupire e coinvolgere con una narrazione vivace e imprevedibile.