I nuovi acquisti del Sassuolo incontrano i tifosi allo store di Piazza Garibaldi

Un’occasione speciale per tutti i tifosi del Sassuolo: oggi, a partire dalle 18:30, alcuni giocatori e giocatrici della squadra neroverde saranno presenti allo store ufficiale in Piazza Garibaldi per incontrare i sostenitori.

All’evento parteciperanno Armand Laurienté e Lana Clelland, accompagnati dai nuovi acquisti Kevin Bonifazi, Luca Mazzitelli, Laurs Skjellerup, Simone Verdi e Tijs Velthuis, oltre alla nuova arrivata nella formazione femminile Maya Doms.

I tifosi avranno l’opportunità di scattare foto, ricevere autografi e scambiare qualche parola con i protagonisti del Sassuolo Calcio. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Sassuolo.