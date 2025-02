Domenica in biblioteca ad Albinea per “Innamorati tra le pagine. Silent reading party Valentine’s edition”

Domenica 16 febbraio la biblioteca diventerà un grande e comodo salotto in cui trovarsi a leggere un libro insieme ad altre persone. Il titolo dell’iniziativa è “Innamorati tra le pagine. Silent reading party Valentine’s edition”.

L’invito è per le ore 17. Si dovrà spegnere il cellulare e leggere in silenzio per 60 minuti. Sarà possibile sorseggiare una tazza di tè e al termine si condividerà la propria esperienza di lettura.

Ogni partecipante potrà liberamente raccontare le impressioni della propria lettura, leggere un passo significativo, oppure solo ascoltare.

Si potrà leggere qualsiasi cosa. Non ci sono regole. Varrà anche leggere in digitale o prendere a prestito un libro della biblioteca il giorno stesso.

Il silent reading party è un modo per fermarsi e dedicare del tempo a sé stessi attraverso la lettura, è un’opportunità per ritrovare la concentrazione, esplorare nuovi libri e incontrare altri appassionati di lettura, è anche un modo diverso di fare comunità.

Il titolo scelto per questo appuntamento silenzioso si può leggere in una duplice maniera: Innamòrati tra le pagine, quasi un imperativo: innamorati di una storia o di un personaggio, o di tutti e due! Oppure innamoràti tra le pagine: a San Valentino cosa c’è di meglio che condividere un libro con chi ami?

La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotare: biblioteca@comune.albinea.re.it – 0522 590262.