Aperte le candidature per il Terzo Giurato di Ennesimo Film Festival

Torna, dal 27 aprile al 4 maggio, Ennesimo Film Festival a Fiorano Modenese, e con la kermesse di cortometraggi anche l’attenzione riservata al pubblico più giovane: in questa edizione, sarà riproposto il Terzo Giurato, il progetto che offre la possibilità a un gruppo composto da studenti di età compresa tra i 13 e i 18 anni di esprimere il proprio parere per l’assegnazione del premio finale al miglior cortometraggio della Selezione Ufficiale, sedendosi al tavolo della Giuria Ufficiale insieme a due esperti del settore che saranno svelati nelle prossime settimane. La candidatura per fare parte del Terzo Giurato è aperta, ed è possibile iscriversi attraverso l’apposito modulo presente sul sito di Ennesimo Academy.

Ennesimo Film Festival ribadisce così l’impegno nel coinvolgere attivamente chi nelle giovani generazioni si dimostra interessato al mondo del cinema, favorendo l’opportunità di mettersi alla prova e confrontarsi con professionisti e appassionati del settore. Attraverso un percorso formativo dedicato e gratuito, ideato appositamente dai formatori dell’Academy, i selezionati al Terzo Giurato acquisiranno competenze in analisi critica cinematografica, preparandosi a esprimere il proprio voto per l’assegnazione del premio più prestigioso della kermesse 2025.

«Con il Terzo Giurato – sottolinea Federica Ferro, presidente di Tilt, associazione che organizza la kermesse cinematografica –, Ennesimo non solo promuove le passioni dei più giovani, ma crea anche un ponte tra le nuove generazioni e il mondo del cinema, valorizzando le opinioni e il giudizio critico dei ragazzi. In tal senso, il percorso formativo che proponiamo comprende approfondimenti sulla storia del cinema e sui linguaggi audiovisivi, laboratori di critica cinematografica e analisi del film, incontri con registi, sceneggiatori e professionisti del settore. Grazie a questa formazione, i giurati potranno sviluppare uno sguardo critico e consapevole, avendo un ruolo attivo nella selezione e nella premiazione dei migliori cortometraggi in concorso».