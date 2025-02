Vetto, Sp 57 chiusa ai mezzi oltre i 10 metri

La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi fino al 2 marzo sulla Sp 57 – nel tratto compreso tra il parcheggio del campo sportivo di Vetto e l’intersezione con la strada comunale per Gottano – sarà vietato il transito ai veicoli con lunghezza superiore a 10 metri (eventuali rimorchi o carrelli compresi). Il provvedimento si è reso necessario in considerazione del restringimento della carreggiata dovuto alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza in corso sulla Sp 57 mediante posa di barriere stradali e consolidamento manufatti.

Fino al 2 marzo i veicoli con lunghezza superiore ai 10 metri saranno deviati per chi proviene da Vetto ed è diretto a Ramiseto sulla Sp 513R con direzione Castelnovo Monti, poi sulla Statale 63 con direzione Ramiseto – Busana ed infine sulla Sp 15 per Ramiseto. Percorso inverso ovviamente per chi proviene da Ramiseto ed è diretto a Vetto (Sp 15, poi Statale 63 con direzione Castelnovo Monti ed infine Sp 513R per Vetto).