Musei civici di Reggio Emilia, domenica 16 febbraio incontro con la scrittrice Nadeesha Uyangoda

Domenica 16 febbraio, al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia (via Spallanzani 1), è in programma un nuovo appuntamento di “Notizie dal Mondo. Ospitare oggetti, persone, culture”, la rassegna a cura di Georgia Cantoni giunta quest’anno alla sua terza edizione. La rassegna vede quest’anno la la collaborazione della Fondazione Mondinsieme, offrendo una visione interculturale della nuova produzione culturale italiana.

Protagonista dell’incontro di domenica 16 febbraio, alle ore 18, in dialogo con il giornalista de “Il Post” Luca Misculin, sarà la scrittrice Nadeesha Uyangoda, autrice del libro “L’unica persona nera nella stanza” (66thand2nd, 2021) e ideatrice di “Sulla Razza” (Juventus / Undermedia), un podcast che traduce parole e concetti sulla questione razziale dal contesto angloamericano alla società italiana. Ha scritto per media nazionali e stranieri, tra cui Internazionale, Open Democracy, Al Jazeera English, Telegraph, La Stampa, Robinson di Repubblica. Ha vinto il Premio Sila nella sezione “Economia e Società”, il Premio Rapallo Speciale “Anna Maria Ortese”, il Premio Anima 2021 per la letteratura e il Premio Giuditta per la saggistica. Fa parte del comitato scientifico del MUDEC Museo delle Culture di Milano. A novembre 2024 è uscito il suo ultimo libro, “Corpi che contano” (66thand2nd).

La rassegna ha come filo conduttore il tema delle “prossime generazioni”: il percorso è stato sviluppato insieme al giornalista Luca Misculin, che dal 2013 scrive per “Il Post” occupandosi soprattutto di Europa e migrazione. Misculin ogni sabato cura l’edizione del weekend di “Morning”, il podcast di rassegna stampa mattutina del Post, basandosi sui giornali europei, mentre meno assiduamente conduce la rassegna stampa “Prima Pagina” di Radio3. Nel 2023 ha realizzato il podcast “La nave”, un racconto quotidiano a bordo della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Per il Post ha realizzato anche due podcast di divulgazione storica, “La fine del mondo” e “L’invasione”, quest’ultimo sulla diffusione delle lingue indoeuropee in Europa. In passato ha collaborato con il Foglio e con la rivista di sport e cultura Ultimo Uomo. In aprile è in uscita per Einaudi il suo primo libro, “Mare aperto”.

Gli incontri, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, sono frutto di un percorso di collaborazione che nei mesi scorsi ha visto i Musei Civici di Reggio Emilia promuovere diverse iniziative collegate alla “Giornata internazionale della diversità culturale” del 21 maggio, ospitare due incontri dedicati alla produzione culturale cittadina con i rappresentanti delle associazioni dell’Assemblea di Mondinsieme e promuovere due laboratori dedicati alla produzione tessile tradizionale del Mali e del Burkina Faso.