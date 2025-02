Giorgio Pacorig: magie del piano. Il musicista e compositore goriziano in concerto a Sant’Ilario d’Enza

Ancora un grande ospite per la seconda edizione di “Free! Mavarta Music Live“, la rassegna di musica creativa e di ricerca a cura di Nazim Comunale promossa da Comune di Sant’Ilario d’Enza e Corpo Filarmonico di S.Ilario.

La manifestazione prosegue, infatti, sabato 15 febbraio al Centro Culturale Mavarta (ore 21, ingresso a offerta libera) con l’esibizione di Giorgio Pacorig, uno dei talenti più limpidi del jazz europeo; pianista e compositore, a suo agio nei contesti più diversi, da situazioni strutturate all’improvvisazione libera.

Il musicista goriziano, già ospite nel maggio 2023 al Centro Mavarta per un indimenticabile matinée, comincia a studiare il pianoforte a otto anni e dal 1987 si dedica al jazz e alla musica improvvisata. Dopo il diploma, ottenuto nel 1996 al Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste, di cui oggi è docente, la sua intensa attività musicale l’ha portato ad esibirsi in numerosi festival, teatri e club. Nel 2001 con altri musicisti del Nordest ha fondato l’associazione Phophonix per lo studio, la promozione e la diffusione di attività per ensemble di musica improvvisata, facendo nascere l’Orchestra Phophonix. Dal 1999 al 2007 ha collaborato con la cantante pop Elisa, ma questo è solo uno dei possibili esempi della sua versatilità: ha partecipato anche a progetti multimediali che coinvolgono il cinema (Zerorchestra), la pittura (“Nosorog – multimedia performance” con la sassofonista Jessica Lurie e l’illustratore Danijel Žeželj), e il teatro (“Abbastanza: assenza e presenza”, ideato da Tristan Honsinger). Ha suonato con un gran numero di artisti italiani e non solo, da Antonello Salis a Marc Ribot, da John Tchicai a Giancarlo Schiaffini, da Achille Succi a Phil Minton. Nell’ambito della musica improvvisata molte delle sue incisioni si possono trovare nel catalogo dell’etichetta Setola di Maiale come l’ultimo “Così com’è” in duo con il batterista Stefano Giust.

Ingresso a offerta libera. Info: Centro Culturale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza (RE) – www.mavarta.it