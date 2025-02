Castelfranco Emilia, i cittadini protagonisti a teatro

Partecipare alla creazione di un quadro coreografico, con tanto di prove e messinscena su un vero palco: il Teatro Dadà lancia una chiamata aperta per tutti gli abitanti di Castelfranco Emilia, invitandoli a partecipare al laboratorio per la creazione del quadro coreografico Corporale per lo spettacolo Frammenti di infinito, che si terrà il 28 marzo.

Il progetto è ispirato dall’immagine evocativa della lucciola nel celebre scritto di Pier Paolo Pasolini, “L’articolo delle lucciole”. Frammenti di infinito è uno spettacolo di danza in tre atti che esplora la riflessione sul valore evocativo della danza, sul corpo e sulla sua capacità di accendersi, per rivelare le emozioni e i mondi nascosti di ciascun individuo.

Lo spettacolo si sviluppa in tre atti: Lampyris Noctiluca (solo); Back Eye Black (trio); Corporale (progetto di comunità). Il terzo atto, Corporale, sarà dedicato alla comunità e intende dare vita a un gruppo che rappresenti la varietà del tessuto sociale contemporaneo. L’obiettivo è stimolare la partecipazione attiva dei cittadini, invitandoli a mettersi in gioco con il corpo e a creare brevi frammenti di movimento. Il laboratorio è aperto a tutti, dai 10 agli 80 anni, con o senza esperienza pregressa nelle arti del corpo e della danza.

La partecipazione è gratuita e richiede la presenza a tutti gli incontri. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 18 del 18 febbraio 2025. Per iscriversi, è necessario compilare il modulo disponibile sul sito del comune e inviarlo all’indirizzo email: altriballetti@gmail.com. L’esito delle selezioni sarà comunicato entro il 19 febbraio 2025.

Il calendario degli incontri a Castelfranco Emilia si svilupperà: venerdì 21 marzo dalle 18 alle 21 presso la Sala Don Casagrande (Biblioteca Comunale) – via Circondaria Nord, 116; sabato 22 marzo dalle 14 alle 18 presso la Palestra Polo Scolastico Guinizzelli – via Risorgimento, 58; domenica 23 marzo dalle 14 alle 18 presso la Palestra Polo Scolastico Guinizzelli – via Risorgimento, 58; lunedì 24 marzo dalle 18 alle 21 presso la Sala Don Casagrande (Biblioteca Comunale) – via Circondaria Nord, 116; mercoledì 26 marzo dalle 18 alle 21 presso la Sala Don Casagrande (Biblioteca Comunale) – via Circondaria Nord, 116; giovedì 27 marzo dalle 17 alle 21 presso il Teatro Dadà – Piazza Curiel 26; venerdì 28 marzo dalle 16.00 prove spettacolo presso il Teatro Dadà; ore 20.30 spettacolo presso il Teatro Dadà – Piazza Curiel 26.

Le coreografie e la regia sono di Aristide Rontini, con la produzione di Nexus e la collaborazione di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, nell’ambito del progetto Europe Beyond Access co-finanziato dal programma Creative Europe.