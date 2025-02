Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di idee e progetti presentati da gruppi e associazioni under 35

Il Comune di Reggio Emilia promuove un avviso pubblico rivolto ad associazioni giovanili e gruppi informali under 35, nell’ottica di sostenere e incentivare la crescita delle comunità e migliorare la qualità della vita in città, coinvolgendo direttamente le giovani generazioni. L’obiettivo è finanziare progetti di aggregazione giovanile, partecipazione, coinvolgimento, inclusione e crescita culturale dei giovani, a beneficio della città.

Il budget complessivo a disposizione è di 15 mila euro: ciascun singolo progetto – che dovrà essere presentato entro il 7 marzo 2025 – potrà essere finanziato per un massimo di 3.000 euro. L’iniziativa si realizza grazie al contributo finanziario della Regione Emilia-Romagna, attraverso il programma Geco 13 (Giovani Evoluti e Consapevoli), in base agli accordi tra Regione Emilia-Romagna e Dipartimento Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio e in continuità con il percorso regionale partecipativo YOUZ.

“Quello che presentiamo è, di per sé, un piccolo bando che però è un pezzo importante di una storia lunga – spiega l’assessore ai Giovani Marco Mietto – La Regione Emilia-Romagna è stata tra le prime ad adottare il modello dei “microprogetti” e l’equipe “politiche giovanili” del Comune di Reggio Emilia ne ha testato e consolidato, nelle diverse edizioni di GECO, tutte le potenzialità. E’ un modello che funziona e che replicheremo e trasferiremo molto spesso nei prossimi mesi e anni”.

Giovedì 13 febbraio è in programma un incontro di presentazione del bando, alle ore 18.30 a SD Factory (via Brigata Reggio 29). Alla fine della serata ci sarà un piccolo aperitivo. La serata è ad accesso libero ma è consigliata l’iscrizione al seguente link: https://bit.ly/3CNpnBu

I DETTAGLI – I progetti presentati dovranno riguardare i seguenti ambiti:

· cura e valorizzazione dell’ambiente naturale e del patrimonio ambientale;

· recupero e valorizzazione di spazi pubblici e privati del territorio cittadino;

· promozione di stili di vita sani e di educazione alla salute

· valorizzazione della cultura, dei beni culturali e delle arti

· coesione sociale dei quartieri

Le proposte possono configurarsi come singoli eventi, rassegne, laboratori su diversi linguaggi creativi, attività formative, di animazione, di attivazione di under 35 e sviluppo di comunità e devono realizzarsi nel territorio del Comune di Reggio Emilia. Tutte le attività finanziate dovranno concludersi entro il 30 settembre 2025.

Possono partecipare gruppi informali, composti da almeno 5 giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni; associazioni giovanili legalmente costituite, con un consiglio direttivo, o analogo organo, composto in maggioranza assoluta (51%) da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; gruppi informali che presentino la domanda congiuntamente ad un’associazione giovanile o altro soggetto del Terzo Settore in possesso di esperienza almeno triennale nel campo delle politiche giovanili.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 10 del 7 marzo 2025 (per l’iscrizione online serve SPID).

Bando completo e iscrizione: portalegiovani.comune.re.it