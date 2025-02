Albinea, gli studenti delle scuole secondarie si allenano a basket in carrozzina

Prosegue ad Albinea il progetto “Tu sì che vali” ad Albinea con le quattro classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado di Albinea e Borzano che hanno partecipato all’iniziativa ”Insieme sotto canestro”.

Grazie alla collaborazione tra l’ufficio sport del Comune, i docenti dell’Istituto comprensivo e A.S.D.R.E Associazione sport Disabili Reggio Emilia, nell’arco di 3 settimane, dal 3 al 19 febbraio i ragazzi e le ragazze, hanno l’opportunità di sperimentare, in palestra durante le ore di educazione fisica, la pratica del basket in carrozzina comprendendo le sfide della disciplina e maturando una sensibilizzazione rispetto al tema della “diversità”.

Questa mattina alla lezione nella palestra comunale di via Grandi ha preso parte anche il vicesindaco e assessore allo Sport Daniele Menozzi, che ha fatto visita agli studenti intenti negli esercizi a bordo delle carrozzine.

“Tu sì che vali” è un progetto sostenuto dalla Regione Emilia Romagna – Sport Valley, e ha l’obiettivo di creare crescita collettiva attraverso valori condivisi, sottolineando come lo sport sia un’occasione per vivere la disabilità non come un limite, ma come un’opportunità di inclusione.

Il progetto culminerà il 26 febbraio con l’incontro in palestra tra tutti gli studenti coinvolti e i paratleti Federico Giansoldati, Matteo Battistuzzi, Pio Stefano Muratore, Matteo Sollevante, che racconteranno la loro esperienza in dialogo con l’editor Mondadori Andrea Del Monte.