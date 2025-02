Al via a Guastalla il nuovo progetto “La Scuola in Comune” per promuovere il dialogo scuola-istituzioni locali

Stamattina, con l’arrivo in municipio della classe quinta della scuola primaria di San Martino, ha preso ufficialmente avvio il progetto “La Scuola in Comune”, un’iniziativa pensata dalla nuova Giunta Dallasta, in particolare l’assessorato alla scuola, per promuovere il dialogo tra le scuole e le istituzioni locali.

Lo scorso novembre il vice sindaco e assessore alla scuola Chiara Lanzoni aveva inviato alle scuole di ogni ordine e grado con sede nel comune di Guastalla l’invito ufficiale a partecipare al progetto per “offrire ai bambini/alunni l’occasione di visitare gli uffici del Comune, di incontrare l’Assessore alla Scuola e il Sindaco con l’obiettivo di dar vita ad un momento di conoscenza e di confronto aperto su temi rilevanti per la nostra comunità, durante il quale i partecipanti potranno porre domande, esprimere le proprie opinioni e conoscere da vicino il funzionamento dell’istituzione”.

Stamattina alunni e alunne della quinta primaria di San Martino, accompagnati dalle insegnanti Sabrina Canuti e Antonella Bellelli, sono stati accolti dal sindaco Paolo Dallasta e dalla vice Chiara Lanzoni, hanno visitato con loro alcuni ambienti della sede municipale, in particolare l’ufficio del primo cittadino, e si sono seduti intorno al grande tavolo del Consiglio Comunale per porre quesiti sul governo della città e non solo. Tra le domande poste stamattina, la carriera professionale del Sindaco prima di essere eletto, i suoi compiti come amministratore della città, la gestione del suo tempo libero, il funzionamento dei vari uffici del Comune, i servizi che il Comune offre alla comunità, i progetti con le scuole, quelli a favore dei ragazzi in orario extra scolastico, il tema dell’ospedale e dei servizi sanitari.

Al progetto “La Scuola in Comune” hanno aderito numerose classi ed è già stato fissato un calendario di visite. Per il mese di febbraio, dopo l’incontro di stamattina con la primaria di San Martino, saranno alcune classi della scuola primaria di Guastalla ad incontrare il sindaco Paolo Dallasta e la vice Chiara Lanzoni: martedì 18 febbraio la classe 5a A, martedì 25 febbraio la classe 5a B e venerdì 28 febbraio la classe 5aC.

Poi nel mese di marzo seguiranno altri appuntamenti per altre classi e scuole. Gli incontri si terranno sempre presso la sede municipale in piazza Mazzini 1 e per le scuole dell’infanzia e le classi di scuola primaria distanti dal centro, il Comune organizzerà a proprie spese il servizio di trasporto. Come è avvenuto stamattina con la scuola di San Martino.