A Modena un incontro per scoprire tutto sul Servizio civile universale

Hai tra i 18 e i 28 anni e vuoi mettere in gioco il tuo talento per un cambiamento concreto? Il 13 febbraio alle 15.30 in Galleria Europa (al piano terra del Municipio del Comune di Modena, in piazza Grande) si può partecipare all’incontro per scoprire tutto sul Servizio civile universale.

Incoraggiare i giovani e orientarli a presentare domanda all’ente più idoneo, in base a interessi e attitudini personali, è l’obiettivo dell’incontro informativo sul bando di Servizio civile universale (Scu). Fino alle ore 14 di martedì 18 febbraio è infatti possibile candidarsi al bando rivolto a ragazze e ragazzi da 18 a 28 anni che intendono impegnarsi come volontari nei progetti previsti sul territorio provinciale, con durata da 8 a 12 mesi, che spaziano dall’assistenza e integrazione, alla promozione culturale, all’educazione e alla tutela del territorio e dell’ambiente.

Dopo un’introduzione a cura degli operatori di Ufficio Giovani, Copresc, Informagiovani ed Europe Direct, ampio spazio sarà dato alla testimonianza di giovani che hanno fatto l’esperienza del Servizio civile; inoltre, i vari referenti approfondiranno il contenuto dei progetti e saranno a disposizione per chiarire dubbi e rispondere alle domande.

Il bando, indetto dal Dipartimento nazionale per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, mette a disposizione a livello nazionale oltre 62.500mila posti. Sono 218 i posti disponibili in provincia di Modena nei progetti proposti dagli enti associati al Coordinamento provinciale enti servizio civile di Modena (Copresc) e alcuni Comuni, tra cui quello di Modena dove sono 27 i posti disponibili.

Nell’incontro del 18 febbraio saranno presentati i tre macroprogetti a cui afferiscono tutti i progetti che vedono l’Amministrazione comunale modenese nel ruolo di ente capofila o partner.

In particolare, si tratta di “Youth Empowerment” che offre 13 posti tra Centro Musica, Ufficio Comunicazione, Ufficio Legalità, Palestra digitale MakeIt Modena, Ufficio Giovani, Informagiovani, Europe Direct, Casa delle Culture, ForModena e altre realtà che consentiranno di fare esperienze in campo educativo, anche nell’accoglienza a minori. Mentre “Bimud – Biblioteche e Musei insieme per la cultura digitale che in città” grazie ai progetti realizzati con Unimore ente capofila, consentirà a sei giovani di impegnarsi presso Biblioteca Delfini, Archivio Storico, Multicentro educativo Memo, Museo Civico e Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra. Infine, il terzo macroprogetto, “Modelli innovativi tecno-digitali”, che vede il Comune di Modena collaborare con l’Ausl, offre otto posti distribuiti tra Sert di via Nonantolana, Casa della Comunità di Modena, Centro Servizi Baggiovara, Psicologia Clinica, Csm Modena Ovest di via Newton, Servizi Ausl al complesso Windsor Park.

Ai giovani interessati a partecipare al bando è richiesto un impegno annuale di 1.145 ore e si offre un’esperienza formativa unica che aiuta a crescere personalmente e professionalmente. È inoltre previsto un assegno mensile del valore di 507 euro. In Italia, il Servizio Civile Universale è disciplinato dalla legge 64/2001 e dal D.leg 40/2017 coordinato dal Dipartimento nazionale della Gioventù.

Per ulteriori informazioni sul Servizio civile universale: Ufficio Giovani, tel. 059 2032961-37870 (serviziocivile@comune.modena.it)