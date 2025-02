System Logistics rinnova il contratto integrativo 2025-2027: al centro le persone, il welfare e la flessibilità oraria

Valorizzare le persone attraverso politiche di welfare avanzate, migliorare il benessere organizzativo e favorire una gestione innovativa del tempo. Con il nuovo contratto integrativo per il periodo 2025-2027, System Logistics Spa, leader globale nelle soluzioni di intralogistica e material handling, rafforza il proprio impegno verso una crescita responsabile, introducendo un modello di welfare avanzato e misure volte a garantire flessibilità oraria, inclusione e valorizzazione delle risorse umane.

“Il tempo è oggi una risorsa ritenuta sempre più preziosa per le persone, spesse volte anche più della retribuzione – ha dichiarato Carlo Bondioli, Head of Human Resources di System Logistics. Al contempo il contesto esterno ha reso sempre più frequente la necessità per l’azienda di dotarsi di strumenti di flessibilità oraria utili a gestire prontamente le oscillazioni di mercato. Questo contratto integrativo rappresenta un traguardo significativo in quanto si pone l’obiettivo di far incontrare queste due necessità apparentemente in contrasto, che possono invece trovare punti di incontro con una serie di strumenti che possano, in sintesi, coniugare benessere e produttività. . Questo accordo esprime la nostra visione di lungo termine: consolidare un contesto inclusivo e sostenibile, dove equità, sviluppo e benessere siano principi fondamentali di una crescita responsabile che generi valore per tutti”.

L’accordo, sviluppato in collaborazione con le rappresentanze sindacali, si colloca all’interno di un impegno che System Logistics porta avanti da 40 anni attraverso la continuità del contratto integrativo. Questo anniversario rappresenta la conferma di un approccio che ha sempre puntato su politiche innovative e su un dialogo costruttivo con i collaboratori e le loro rappresentanze, anche attraverso survey periodiche mirate. Le nuove misure introdotte rafforzano questo percorso, migliorando la gestione del tempo, aumentando la flessibilità e consolidando il welfare aziendale.

Gestione del tempo e orario di lavoro. L’organizzazione dei tempi di lavoro è stata rivista per garantire maggiore equilibrio tra vita professionale e personale. Le nuove misure introducono:

Riduzione dell’orario di lavoroa 39 ore settimanali retribuite 40, grazie all’utilizzo di Permessi Annui Retribuiti (PAR) e a un’integrazione aziendale con una maggiore flessibilità operativa per favorire il bilanciamento vita-lavoro, tra cui la sperimentazione del “venerdì corto” in caso di periodi di oscillazioni del mercato, ormai sempre più frequenti;

Banca ore, con strumenti sia volontari che collettivi, per garantire, anche in mancanza di ferie o PAR residui, una maggiore disponibilità di orario a fini personale o organizzativi.

Flessibilità organizzativa e smart working. Per rispondere alle esigenze di cura e logistiche dei dipendenti, l’azienda ha rafforzato le politiche di smart working e flessibilità interna.

Smart working regolamentato con due giorni settimanali, estendibili a tre per chi ha figli piccoli o vive oltre 20 km dalla sede;

con due giorni settimanali, estendibili a tre per chi ha figli piccoli o vive oltre 20 km dalla sede; Possibilità di suddividere le giornate lavorative in mezze giornate per una gestione più flessibile;

lavorative in mezze giornate per una gestione più flessibile; Accesso al full remote per caregivers o dipendenti con specifiche esigenze personali, quali il rientro presso la residenza della famiglia basata in un’altra regione.

Supporto alla genitorialità. Le nuove misure mirano a sostenere i collaboratori con politiche dedicate alla genitorialità e al benessere familiare. Tra queste:

Congedi parentali retribuiti al 100% per i primi tre mesi e al 60% fino al primo anno di vita del figlio;

retribuiti al 100% per i primi tre mesi e al 60% fino al primo anno di vita del figlio; Estensione del congedo di paternità a 14 giorni;

a 14 giorni; Bonus nascita di 500 euro e contributo annuale di ulteriori 500 euro annui in forma di welfare per ogni figlio fino al sesto anno di età.

Welfare e benessere dei collaboratori. Le politiche di welfare aziendale sono state rafforzate per garantire una maggiore attenzione alla salute e alla prevenzione, con un focus su iniziative di supporto personalizzato. Le principali novità includono:

Permessi retribuiti per visite mediche personali o familiari fino a 8 ore all’anno in caso di mancanza di PAR residui;

per visite mediche personali o familiari fino a 8 ore all’anno in caso di mancanza di PAR residui; Consulenze pensionistiche ;

; Iniziative di supporto alla salute, come visite di controllo periodiche e supporto specialistico e il programma “My Coach” per sostenere il reinserimento lavorativo delle neomamme.

Stabilità occupazionale e Talent Management. L’azienda ha introdotto misure per favorire la crescita professionale e la stabilità lavorativa.

Stabilizzazione dei lavoratori interinali , con priorità d’assunzione per chi ha maturato maggiore anzianità di servizio;

, con priorità d’assunzione per chi ha maturato maggiore anzianità di servizio; Revisione dei premi di risultato , con parametri aggiornati per una maggiore equità, diversificazione e accessibilità ai benefici fiscali;

, con parametri aggiornati per una maggiore equità, diversificazione e accessibilità ai benefici fiscali; Aumento progressivo del salario fisso aziendale, in linea con i risultati e le esigenze operative.

System Logistics, a testimoniare il proprio continuo impegno verso una crescita responsabile, capace di coniugare inclusione, valorizzazione delle persone e sostenibilità, ha inserito nel contratto integrativo per la prima volta anche iniziative legate alla parità di genere e people friendly. Questo impegno è stato riconosciuto con la Certificazione UNI/PdR 125:2022 per la Parità di Genere, che testimonia l’attenzione verso politiche inclusive e di sviluppo del talento. L’azienda si è distinta inoltre per il benessere dei collaboratori, ottenendo il titolo di Welfare Champion nel Welfare Index PMI 2022, e per il suo approccio sostenibile, premiato con la medaglia d’oro EcoVadis 2024.