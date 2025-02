Questione di Clima, se ne parla a Guastalla con il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli

Il Rotary Club Guastalla è lieto di annunciare la conferenza dal titolo “Questione di Clima: visione generale delle criticità del nostro bel Paese”, che si terrà mercoledì 12 febbraio, alle ore 18:00, presso il Teatro Ruggero Ruggeri di Guastalla. Questo evento, aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza, si propone di affrontare le sfide legate al cambiamento climatico e di promuovere una maggiore consapevolezza su questo tema cruciale.

Il relatore principale sarà Luca Mercalli, noto climatologo e divulgatore scientifico, che sarà affiancato da illustri ospiti: Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca ed ex Ministro dell’Ambiente, e Arrigo Bonfatti, presidente di Innova 1872-Allianz.

L’invito è a partecipare a questo importante evento, per contribuire a una discussione fondamentale per il nostro futuro e per quello delle generazioni a venire.