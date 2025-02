Luzzara: botte, minacce e offese alla moglie: 53enne denunciato con divieto di avvicinamento

Dal luglio 2023 ha subito maltrattamenti fisici e quotidiani atti di vessazione psicologica, insulti e minacce da parte del marito, anche in presenza dei figli minori. Maltrattamenti fisici e psicologici a seguito dei quali, al termine delle indagini, i carabinieri in forza alla stazione di Luzzara, a cui la donna ha raccontato i fatti, hanno denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati un cinquantatreenne abitante in un comune della bassa reggiana.

La Procura della Repubblica preso il Tribunale di Reggio Emilia, condividendo con le risultanze investigative dei Carabinieri, ha ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della donna e al domicilio delle persone offese e ai luoghi frequentati da ciascuna persona offesa nonché a quelli frequentati dai prossimi congiunti delle persone offese, mantenendo una distanza di 1000 metri e di non comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo. Provvedimento di natura cautelare che è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Luzzara che hanno condotto le indagini.

Dalle risultanze investigative è emerso come l’uomo dal luglio 2023 maltrattava la moglie con frequenza crescente, insultandola con frasi umilianti e denigratorie, minacciandola dicendole che le avrebbe tolto i figli, sottoponendola a violenze fisiche lanciandogli oggetti addosso. Nell’ultimo più grave episodio, nel gennaio scorso, dopo averla minacciata la offendeva con gravi epiteti ingiuriosi, le lanciava il cellulare in faccia, la schiaffeggiava dandole un calcio in pancia, cagionandole lesioni giudicate dai sanitari guaribili in 21 giorni e con l’aggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli minori.

Gravi condotte maltrattanti quelle denunciate dalla donna, che riscontrate dai militari in forza alla stazione di Luzzara hanno portato all’odierno provvedimento cautelare richiesto ed ottenuto dalla Procura reggiana. I Carabinieri della Stazione di Luzzara, ricevuta l’ordinanza applicativa della misura, vi davano esecuzione sottoponendo al provvedimento cautelare l’uomo. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.