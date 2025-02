L’intensa attività del Comando fioranese della Polizia Locale nel 2024

Nel 2024 le attività principali dei 10 operatori del Comando Polizia Locale di Fiorano Modenese, coordinati dal Comandante Emanuele Montanini, sono state l’infortunistica e il controllo della sicurezza stradale.

Sono stati rilevati 120 incidenti stradali, di cui n. 51 con feriti e n. 69 con soli danni ai veicoli, nessun incidente mortale. Il 27% dei sinistri si è verificato sulla S.P.467 Strada Pedemontana. Sono poi stati n. 46 gli interventi in aiuto alle persone nella compilazione del CID (constatazione amichevole). Sono stati rilasciate alle parti coinvolte nei sinistri 176 rapporti degli incidenti stradali.

Gli operatori della Polizia Locale sono poi impegnati, con la pattuglia di pronto intervento, ad effettuare controlli di polizia stradale, con particolare attenzione al controllo nelle norme che garantiscono la maggiore sicurezza. Nel 2024, in particolare, sono state sanzionate la guida dei veicoli senza la copertura assicurativa (84 sanzioni), l’avere circolato senza avere ottemperato alla revisione periodica del veicolo (402 sanzioni), la guida senza indossare le cinture di sicurezza (103 sanzioni).

Attenzione è stata data al rispetto delle normative dell’autotrasporto, con 55 controlli, a volte congiuntamente ad altre Polizie Locali, e l’accertamento di 88 irregolarità, per la cui rilevazione, specie per le alterazione del cronotachigrafo, serve adeguata formazione e tecnologia che il Comando fioranese ha acquisito.

Sempre a garanzia della sicurezza stradale, lo scorso anno si è continuato a garantire il controllo del rispetto della velocità con la strumentazione a disposizione del Comando, in particolare un velox fisso, un telelaser e la strumentazione dello Scout Speed a bordo di un veicolo che consente di rilevare la velocità dei veicoli in movimento, in particolare in quelle strade in cui i cittadini segnalano velocità pericolose.

Oltre all’attività di polizia stradale, sono stati effettuati anche controlli in materia del corretto conferimento dei rifiuti, che hanno portato a 126 sanzioni.

Si è poi data continuità al progetto di educazione stradale degli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia del territorio, con il coinvolgimento di 275 studenti, per un totale di 42 ore dedicate, con lezioni teoriche in classe, lezione pratiche in palestra e presso la pista dedicata all’educazione stradale del parco XXV Aprile, gradite dagli studenti.

Il Comando di Polizia Locale di Fiorano Modenese ha anche distaccato una persona presso la Procura di Modena per consentire allo stesso Ufficio Giudiziario di coprire la carenza di personale e nello stesso tempo formare una persona nell’attività di polizia giudiziaria. Sono state effettuato diverse informative di reato inviate alla Procura di Modena in particolare per reati di competenza della Polizia Locale, come reati previsti al Codice della Strada e in materia edilizia; inoltre sono state effettuate 62 notifiche di polizia giudiziaria, a seguito richiesta dell’autorità giudiziaria, a persone residenti a Fiorano Modenese, sono stati consegnati ai legittimi proprietari veicoli, portafogli e altri oggetti di furto o smarrimento.

Altra attività importante della Polizia Locale è l’estrapolazione di immagini registrate dalla videosorveglianza comunale a seguito denunce di reati oppure lo svolgimento attività di indagine in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine per la ricerca di veicoli che sono transitati dai varchi comunali, mediante la targa.

“Ringrazio la Polizia Locale per l’importante e proficuo lavoro svolto sempre con la massima attenzione e ascolto dei cittadini, pur considerando la carenza di organico. Nel 2025, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, intendiamo rafforzare il Corpo di Polizia con l’assunzione di due nuove unità, così come continueremo a dotare i nostri agenti delle migliori tecnologie disponibili per agevolarli nei loro compiti.” – ha detto l’assessore alla Sicurezza urbana e Polizia Locale, Sergio Romagnoli.

Oltre la collaborazione continua con i Carabinieri, nel corso del 2024, gli operatori del Comando fioranese hanno effettuato servizi congiunti con militari della Guardia di Finanza e del personale dell’Agenzia dei Monopoli, al fine di controllare la regolarità degli impianti di videogiochi presenti negli vari esercizi commerciali sul territorio, per garantire che il gioco sia effettuato nel rispetto della normativa vigente al fine di prevenire la ludopatia.

Per quanto riguarda i controlli in materia di edilizia, ambiente ed urbanistica, sono state 30 le pratiche controllate; diversi sopralluoghi effettuati in cantiere, diversi pareri rilasciati per insegne pubblicitarie e autorizzazioni a nuovi passi carrai.

Importante servizio per ridurre il degrado urbano è quello del recupero dei veicoli in stato di abbandono sul territorio comunale, in particolare sono stati rimossi e demoliti una decina di veicoli, inoltre permane il continuo monitoraggio della presenza di veicoli abbandonati.

Altra attività svolta dagli operatori della Polizia Locale nel 2024 è quella degli accertamenti di effettiva residenza: 811 accertamenti su richiesta dell’Ufficio anagrafe. A cui si aggiungono altre attività amministrative: 255 ordinanze di modifica della viabilità, 111 autorizzazioni per trasporti eccezionali, 43 autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico a partiti politici, associazioni, congregazioni religiose, 33 autorizzazione transito in deroga, 23 relazioni a seguito richiesta di risarcimento danni per buche stradali trasmesse all’Ufficio Legale, 21 comunicazioni di danni al patrimonio comunale, 9 ordinanze per TSO/ASO, 8 accertamenti convivenza per il Commissario PS di Sassuolo e 4 nulla osta per manifestazioni sportive su strade comunali. Infine sono stati rilasciati 101 nuovi contrassegni invalidi e rinnovati diversi contrassegni rilasciati negli anni antecedenti.

Numerose, come ogni anno, anche le ore di servizio a supporto di manifestazioni istituzionali, manifestazioni sportive (4 gare podistiche e ciclistiche), manifestazioni religiose (15 processioni a Fiorano, Spezzano ed Ubersetto), manifestazioni culturali in presenza di modifiche alla viabilità o per scortare il gonfalone del Comune, a cui si sono aggiunte, nel 2024, le ore di servizio a supporto dell’Ufficio Elettorale del Comune in occasione delle due tornate elettorali di giugno e novembre.

Importante anche l’attività effettuata, nel corso del 2024, di ascolto dei cittadini, con il progetto di “Controllo di vicinato” e il posizionamento di un gazebo su piazze e centri di aggregazione del territorio fioranese (in particolare durante i mercati settimanali), dove operatori della Polizia Locale si sono resi disponibili a dare informazioni e a raccogliere suggerimenti e segnalazioni da parte dei cittadini. Servizio che ha avuto un riscontro positivo da parte della cittadinanza, creando un rapporto di fiducia e collaborazione per il miglioramento della qualità di vita del territorio.

