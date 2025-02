La danza al Teatro Duse di Bologna con ‘Love Poems’ di Maguy Marin e Michele Merola

Mercoledì 12 febbraio (ore 21) la danza contemporanea torna protagonista al Teatro Duse di Bologna con ‘Love Poems’, trittico composto da ‘Duo d’Eden’ e ‘Grosse Fugue’ con le coreografie ideate dalla signora della nouvelle danse francese, Maguy Marin, e da ‘Vivaldi Umane Passioni’ firmato dall’acclamato coreografo Michele Merola. Sul palco i ballerini della MM Contemporary Dance Company.

Al centro dello spettacolo c’è il tema dell’amore nelle sue diverse forme, da quello primordiale tra Adamo ed Eva, passando per l’amore come crescente forza vitale dell’essere femminile, per arrivare all’amore come passione umana, sentimento che porta in sé gioie, tenerezze, ma anche rabbia, attese, tormenti. In scena, dunque, un viaggio appassionante alla scoperta di alcune declinazioni e sfaccettature di questo sentimento universale.

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it