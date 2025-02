Il servizio seguimi di Poste Italiane gratuito è prorogato per i residenti delle zone colpite da eventi catastrofici

Per agevolare i cittadini colpiti in Emilia-Romagna da eventi catastrofici, Poste Italiane informa che fino al 31 dicembre 2025 è possibile usufruire gratuitamente del servizio Seguimi in alcune località.

Il servizio, dedicato a tutti coloro che non hanno ancora definito la propria situazione abitativa, permette di ricevere automaticamente la posta dal vecchio al nuovo indirizzo, è valido per la corrispondenza destinata sia in Italia che all’estero e può essere prorogato dagli interessati contattando il numero verde 800.003.333.

Nel modenese il servizio è riservato ad alcune vie e numeri civici del Comune di Prignano sulla Secchia, precisamente:

Via Pianazza 1397, 1397/2, 1347, 1401, 1405, 1407, 1717, 1806, 1808, 1808/1, 1828, 1906, 2199, 3129, 3197, 3199, 3203, 3225, 3245, 3729, 3956, 4260, 4318, 4326

Via Cervarola 1398, 1400, 1560, 1560/2, 1590/1, 1590/2, 1579, 1590, 1598, 1890, 1892, 2244, 2305, 2308, 2325, 2328, 2387, 2393, 2401, 2441, 2493, 2495, 2809, 2811, 2813, 2885, 2895, 2905, 2943, 2949

Via Ducale 3142

Con questa iniziativa Poste Italiane conferma la propria vicinanza e attenzione alle popolazioni colpite da eventi catastrofici.