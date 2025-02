Giovedì altra tappa della giunta di Albinea nelle frazioni

Giovedì 13 febbraio, alle ore 20.45, nella sala riunione del Ceas (via Chierici 2), l’amministrazione di Albinea incontrerà i cittadini nella seconda delle tappe sul territorio.

In totale sono quattro le iniziative pianificate, di cui due sono già state realizzate: al circolo Bellarosa per quella frazione e Montericco e in sala civica per Albinea Fola e Caselline. Questa volta l’incontro sarà dedicato ai residenti di Borzano e Noce.

Saranno presenti la sindaca e la giunta comunale per ascoltare i residenti e le loro necessità, oltre che illustrare i primi passi compiuti in questi mesi di amministrazione e i progetti futuri.

Dopo questo incontro si passerà a lunedì 24 febbraio con i cittadini di Botteghe e Broletto alla birreria Hobelics di via Roma 10 (ore 20.45).