“Gas Release: misura essenziale per la competitività della manifattura e del Paese”

In un momento di difficoltà della manifattura italiana, chiamata a fronteggiare costi energetici notevolmente più alti di quelli dei competitors europei ed internazionali, Gas Intensive intende riaccendere il dibattito con le Istituzioni per individuare una soluzione alternativa o complementare all’estrazione nazionale e rilanciare la misura per una sua rapida ed efficace attuazione.

Martedì11febbraio2025 –ore 11:00

La Tavola rotonda sarà trasmessa in diretta streaming sul sito e sui canali Askanews

Intervengono:

▪ Aldo Chiarini – Presidente Gas Intensive

▪ Augusto Ciarrocchi – Presidente Confindustria Ceramica

▪ Lorenzo Poli – PresidenteAssocarta

▪ Massimo Noviello – Past-President Assoverto

▪ Massimo Beccarello – Direttore CESISP – Centro di Economia e Regolazione dei Servizi

▪ Federico Boschi – Capo Dipartimento Energia, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

▪ On. Fabrizio Benzoni – Capogruppo Azione in Commissione Attività produttive della Camera

▪ On. Alberto Gusmeroli – Presidente della Commissione Attività produttive della Camera. Lega

▪ On. Vinicio Peluffo – Capogruppo Partito Democratico in Commissione Attività produttive della Camera

▪ On. Luca Squeri – Responsabile Dipartimento Energia Forza Italia

▪ On. Riccardo Zucconi – Responsabile Energia della Camera per Fratelli d’Italia

Modera: Gianni Todini – Direttore Askanews

La società consortile Gas Intensive, promossa da 8 Associazioni confindustriali, rappresenta potenzialmente il più grande consumatore industriale di gas naturale in Italia. Sono 135 le aziende italiane proprietarie di una quota sociale, tutte caratterizzate da un intenso utilizzo di gas naturale nei loro processi produttivi. Dal 2001, anno della fondazione della società, ad oggi, l’azione di Gas Intensive è stata rivolta a perseguire una reale apertura del mercato del gas in Italia e ad assicurare forniture sempre più competitive alle aziende industriali, sia direttamente che indirettamente.