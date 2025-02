A San Lazzaro di Savena proseguono gli “Incontri di Comunità”

Riparte dal centro sociale “Malpensa” di via Jussi 33 “Incontri di Comunità”, il tour tra i cittadini della sindaca di San Lazzaro di Savena, Marilena Pillati, assieme a tutti i membri della giunta comunale. Giovedì 13 febbraio a partire dalle 20.30 l’Amministrazione comunale dialogherà con i cittadini per ascoltare le loro esigenze, ricevere suggerimenti e consigli ma anche per spiegare qual è l’idea di città e di comunità che si vuole attuare per i prossimi anni. Focus della serata i temi che riguardano i cittadini del capoluogo, della zona di Caselle e quelli di Borgatella.

Per partecipare è consigliato, ma non obbligatorio, registrare la propria presenza attraverso l’apposito modulo presente sul sito del Comune. Sarà possibile registrarsi anche all’ingresso dell’incontro prima dell’inizio della serata. “Incontri di Comunità” proseguirà poi giovedì 27 febbraio al Circolo Arci San Lazzaro per l’ottavo e ultimo appuntamento di questo primo ciclo di incontri, dedicato stavolta ai cittadini di Villaggio Martino, Martiri di Pizzocalvo e Pontebuco.