Sassuolo dominante a Mantova: vittoria per 3-0 e fuga in classifica

Il Sassuolo conquista una vittoria netta per 3-0 sul Mantova allo stadio Danilo Martelli, consolidando il primo posto in classifica e approfittando della sconfitta del Pisa per allungare a +5 sulla seconda posizione.

La squadra neroverde ha sbloccato il match al 19’ con Armand Laurienté, che si è poi ripetuto al 54’ con una splendida azione personale. Il terzo gol è arrivato nei minuti finali grazie a Nicholas Pierini, entrato dalla panchina e subito decisivo con una conclusione precisa che ha chiuso definitivamente la gara.

Il Mantova, attualmente tredicesimo in classifica, non è mai riuscito a rendersi realmente pericoloso, faticando a contrastare il pressing e la qualità offensiva degli uomini di Grosso.

Inoltre, la sconfitta del Pisa contro il Cittadella (0-1) ha permesso al Sassuolo di guadagnare un margine di cinque punti sulla seconda posizione, rafforzando ulteriormente la propria candidatura per la promozione diretta in Serie A.

Ora i neroverdi si preparano alla prossima sfida di campionato, che li vedrà impegnati in casa contro il Brescia. Un match importante per consolidare ulteriormente la leadership e avvicinarsi sempre di più all’obiettivo promozione.