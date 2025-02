Sono stati ritrovati intorno alle ore 18 i due giovani escursionisti che oggi pomeriggio avevano perso l’orientamento per il maltempo sul sentiero 661 alle pendici del monte Ventasso.

Numerose le squadre dei vigili del fuoco mobilitate compresa l’apposita squadra neve e ghiaccio dalla Sede Centrale di Reggio Emilia.

In azione anche unità del Saer e del 118 che ha preso in carico i due ragazzi per gli accertamenti sanitari del caso.