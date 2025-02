Cielo coperto o molto nuvoloso con deboli precipitazioni sul settore centro-occidentale in attenuazione dal pomeriggio-sera. Quota neve intorno a 1500 metri. Temperature in lieve aumento: minime comprese tra 5 e 7 gradi, massime previste tra 7 e 12 gradi. Venti deboli in prevalenza dai quadranti occidentali in pianura, meridionali sui rilievi. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.

(Arpae)