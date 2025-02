Trentasette atleti di Reggiana Nuoto ai “Campionati Italiani giovanili di Salvamento”

Reggiana Nuoto ha schierato in campo ben trentasette atleti ai “Criteria Giovanili Primaverili Lifesaving 2025”, i “Campionati Italiani di Categoria di nuoto per Salvamento” che si sono svolti a Riccione in cinque giornate, dal 27 al 31 gennaio, dividendo Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores. Alla manifestazione hanno potuto prendere parte tutti gli atleti che hanno conseguito il tempo limite previsto in ogni singola prova, o in possesso degli altri requisiti.

Ottimi piazzamenti e quattro medaglie, due d’oro e due di bronzo, per gli atleti reggiani che sono scesi in acqua agli Italiani portando in alto i colori granata, dopo aver partecipato al “Trofeo Città di Torino” in novembre, al “Trofeo di Monastier” in dicembre e al “Campionato Regionale Invernale” a inizio gennaio come tappe di avvicinamento a questo importante appuntamento.

Doppio oro per Eva Siligardi nei 50 trasporto manichino e nei 100 ostacoli, bronzo per Nathan Colimodio nei 50 trasporto manichino e bronzo anche per Mattia Gambetti nei 100 misti Lifesaver. Oltre alle loro quattro medaglie, diversi ragazzi si sono piazzati nella top ten o, comunque, tra i primi 20 in Italia.

Nelle prime giornate per la squadra reggiana hanno partecipato: Matteo Galeotti, Riccardo Francia, Leonardo Bernardi, Leonardo Grasselli, Nicolò Bedeschi, Nathan Colimodio, Felipe Garcia Roldan, Gabriele Vincenti, Lucio Salsi, Nicola Della Grotta, Arthur Dykunets, Sara Rozzi, Chiara Artioli, Eva Siligardi, Adele Fabbi, Caterina Campagna, Gabriele Dolci e Federico Stocchetti. Poi nelle ultime due: Mattia Gambetti, Loris Prokvfies, Filippo Costi, Nicolò Lusetti, Simone Mongelluzzo, Franco Porcello, Rubens Pedrazzi, Smilla Rancati, Emma Daniello, Asia Bertolini, Camilla Caffarri, Sara Torri, Lia Gambetti, Matilda Foscato, Francesca Corciolani, Marika Baldini, Matilde Bussei, Vittoria Calcamuggi e Aurora Durmishi.

Inoltre cinque di loro, Asia Bertolini, Camilla Caffarri, Emma Daniello, Filippo Costi e Mattia Gambetti, si sono qualificati per i “Campionati Italiani Assoluti”, che si terranno dal 23 al 25 maggio, sempre a Riccione.

“Abbiamo ottenuto buoni piazzamenti – affermano soddisfatti i tecnici Emanuele Copparosa e Iarno Maramotti -, entrando con alcuni aletti nella top ten e, con quasi tutti, tra i primi 20 in Italia. Gli atleti reggiani, insieme alla squadra, si stanno facendo vedere. Il movimento sta crescendo. Essendo al quarto anno, partecipare con 37 ragazzi e ragazze è un buon risultato. Siamo contenti della loro crescita e speriamo che il movimento del salvamento riesca a prendere sempre più piede anche in Regione, stiamo lavorando per questo”.

Oltre ai “Campionati Italiani Assoluti” in maggio, i prossimi appuntamenti rilevanti che vedranno impegnati gli atleti reggiani saranno i “Campionati Assoluti in Mare”, che si svolgeranno nello stesso mese, il 26 e 27.

Gare di rilievo anche per i giovani atleti del settore “Nuoto”, che, in gennaio, hanno partecipato al 18° “Trofeo Nazionale di Nuoto G.S. Aragno”, svoltasi dal 17 al 19, presso l’‘Aquacenter I Delfini’ di Pra, a Genova. Nella classifica a squadre la società reggiana si è piazzata al quarto posto su 35 squadre partecipanti, con 244.50 punti.

Risultati di spicco in particolare per: Riccardo Stocchetti, argento nei 100 dorso (Assoluti), argento nei 50 e 100 sl, argento nei 50 dorso e bronzo nei 50 farfalla (Juniores); Simone Ficarelli, oro nei 200 e bronzo nei 100 rana, argento nei 200 e nei 400 misti (Assoluti); Gaetano Verace, bronzo nei 100 farfalla (Assoluti); Alessandro Neri, bronzo nei 100 rana e argento nei 50 (Juniores); Marina Calcamuggi, argento nei 50 dorso (Juniores); Gianpaolo Benelli, argento nei 50 e nei 200 sl (Ragazzi 2); Riccardo Anzillotti, bronzo nei 200 misti (Ragazzi 2); Nicolò Baldi, oro nei 50 e 100 sl e nei 50 farfalla (Ragazzi 1).

“Sono arrivati molti riscontri cronometrici interessanti in questo trofeo – commenta il direttore sportivo di Reggiana Nuoto, Filippo Barbacini -, tappa di passaggio per testare la condizione dei ragazzi. Mi ritengo soddisfatto”.