Tenta un furto al supermercato di via Canaletto a Modena. Arrestata dai Carabinieri

Nella serata di giovedì 6 febbraio, una donna 30enne originaria del Marocco, dopo essere entrata nell’“Esselunga” di Modena in via Canaletto Sud, ha iniziato ad aggirarsi tra le corsie di esposizione della merce, curiosando tra gli scaffali. I movimenti della sconosciuta non sono sfuggiti ad una guardia particolare giurata in servizio nell’esercizio pubblico, che ha notato come la donna si fosse soffermata in particolare nel reparto cosmetici, iniziando a occultare dei prodotti nei vestiti.

La donna si è poi recata all’uscita, oltrepassando le casse senza pagare alcunché. Subito inseguita dalla Guardia è stata fermata ma, nel tentativo di eludere la presa, ha sferrato all’uomo alcuni colpi al viso procurandogli lievi lesioni. E’ stata infine bloccata e richiesto l’intervento dei Carabinieri, che giunti sul posto hanno preso in consegna la donna.

Al termine dei rituali accertamenti l’interessata, con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stata dichiarata in stato di arresto poiché ritenuta responsabile del reato di tentata rapina impropria. La refurtiva, per un valore di circa 400 euro, è stata restituita all’avente diritto. Condotta dinanzi al Giudice di Modena nella mattinata odierna, l’indagata, dopo la convalida del provvedimento precautelare adottato dai militari, è stata rimessa in libertà.