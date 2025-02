Sciroppo di Teatro prosegue questo fine settimana a Bomporto, Modena e Sassuolo

Nuove tappe nel modenese, tutte domenica prossima 9 febbraio, a Bomporto, Modena e Sassuolo, per Sciroppo di Teatro®, il progetto di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Al Teatro Carani di Sassuolo alle ore 16:00 la Compagnia Gli Eccentrici Dadarò presenta lo spettacolo “Un anatroccolo in cucina”, un’emozionante storia ambientata nella cucina di un grande ristorante. Un lavapiatti imbranato sogna di partecipare alla festa che si svolge al di là della porta, ridendo e cantando con gli altri. Tuttavia, tra pentole, strofinacci e stoviglie da lavare, sembra impossibile realizzare quel sogno. Il lavapiatti, simile a un anatroccolo impacciato che aspira a volare, incoraggia il pubblico a sognare e a credere nella trasformazione. Uno spettacolo adatto a tutte le età, che combina clownerie, pantomima e bolle di sapone per regalare un’esperienza indimenticabile. Dai 3 anni.

Al Teatro Storchi di Modena alle ore 16.30 la Compagnia Progetto G.G. presenta lo spettacolo teatrale “Streghe”, un racconto in cui le streghe sono donne comuni che si travestono per celare la loro vera natura e catturare bambini. In un gioco tra nonna e nipote che diventa realtà, si mescolano magia e verità. Consigliato per bambini dai 3 anni, lo spettacolo combina teatro d’attore e di figura.

Al Cinema Teatro Comunale di Bomporto alle ore 17:00 , nella rappresentazione teatrale “L’orso felice” della Compagnia Dimitri/Canessa – Pilar Ternera, un grande orso, un po’ sognatore, dà il via a una storia delicata e profonda sulla ricerca dell’identità e delle risposte alle domande essenziali. Immergendosi nella Fantastica Foresta, l’orso intraprende un viaggio di autoscoperta, comprendendo che è solo attraverso i legami umani che possiamo veramente conoscerci.

Uno spettacolo emozionante consigliato per i bambini dai 3 anni, che unisce il teatro d’attore all’uso di pupazzi.