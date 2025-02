Quattro Castella, auto si cappotta: lievemente feriti madre e figlio

Mamma e bambino leggermente feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 10:00 a Salvarano di Quattro Castella. Per cause in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo dell’autovettura che ha finito la sua corsa cappottata. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i Vigili del fuoco per liberare gli occupanti bloccati nell’abitacolo.