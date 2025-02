Il climatologo Luca Mercalli ha incontrato studenti e studentesse delle scuole bolognesi presso la sede Tper

Questa mattina il Presidente dell’Associazione Società Meteorologica Italiana, climatologo, divulgatore e giornalista, Luca Mercalli, insieme alla Presidente e Amministratore Delegato di Tper, Giuseppina Gualtieri, ha incontrato 180 ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Bologna per parlare di cambiamento climatico, trasporto pubblico e Agenda 2030.

Dopo il saluto della Presidente Gualtieri, studenti e studentesse sono stati coinvolti in un quiz per misurare la loro conoscenze sui tre temi dell’incontro, ma anche sulla loro visione di un futuro che possa essere sempre più sostenibile e vivibile per tutti: a partire da quanto è emerso Luca Mercalli ha tenuto un “keynote speech” che, in un linguaggio a misura di tutti, ha accompagnato la giovane platea nella lettura e nell’osservazione dei cambiamenti del clima che si prospettano nel futuro e che interesseranno specialmente le nuove generazioni.

Al cuore dell’incontro, anche per fronteggiare la sempre crescente “ecoansia” dei/delle giovani, la condivisione di possibili strade per un impegno collettivo per affrontare la crisi climatica, a partire dalla riduzione delle emissioni di gas serra, tra i principali impegni dell’azienda Tper. “Solo con azioni concrete e tempestive” ha sottolineato Mercalli “sarà possibile evitare che il nostro pianeta raggiunga livelli di riscaldamento che renderebbero la vita insostenibile per tutte le forme viventi”.

L’evento ha segnato il lancio del nuovo progetto didattico di Tper “Forum dei giovani e delle giovani per il Trasporto Pubblico” che, grazie al supporto del Centro Antartide, a partire da oggi coinvolgerà una ventina di classi della Città Metropolitana di Bologna per rendere studenti e studentesse, dai 12 ai 19 anni, protagonisti di una riflessione sulla mobilità pubblica inquadrata come una buona pratica per l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda2030, anche attraverso gli impegni concreti di Tper: non solo rispetto agli SdG che più direttamente si riferiscono ai temi della mobilità sostenibile e dell’impatto ambientale, ma anche quelli relativi a salute, lavoro e crescita economica, innovazione e riduzione delle disuguaglianze.

Dopo il kick-off di questa mattina, nei prossimi mesi ragazzi e ragazze incontreranno a scuola educatori ed esperti di Tper per poi attivarsi – in aula, ma anche in città – per promuovere diverse azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento sugli obiettivi dell’Agenda 2030: il percorso culminerà in un evento collettivo previsto nel corso del mese di maggio che, in un vero e proprio “Forum” coinvolgerà tutte le classi partecipanti che porteranno all’Azienda e alla città riflessioni, indagini e proposte.

L’iniziativa rientra in un percorso di attività didattiche sugli aspetti di comunità della vita sul bus e sull’importanza sociale e ambientale del trasporto pubblico che Tper, con la collaborazione del Centro Antartide, porta avanti già da diversi anni nelle scuole bolognesi.