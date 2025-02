Fiorano Modenese: consegnati oltre 10.000 euro al Centro antiviolenza distrettuale

Le volontarie e i volontari fioranesi del progetto Co.Per.Te hanno donato oltre 10 mila euro al Centro Antiviolenza distrettuale TINA, ricavati dalla vendita di coperte e altri manufatti realizzate a ferri ed uncinetto, in piazza Ciro Menotti, lo scorso dicembre.

Un progetto che ha visto un ampio coinvolgimento della comunità fioranese e che ha permesso di raccogliere fondi per un valore totale di oltre 10 mila euro, come già avvenuto lo scorso anno con il progetto RossoVivo.

La somma è stata consegnata ai rappresentanti del Centro antiviolenza TINA, sotto forma di buoni spesa, mercoledì 5 febbraio al primo piano del Caffè del teatro alla presenza degli assessori Marilisa Ruini, Elisa Ferrari e Luca Busani.

I buoni permetteranno a donne che si rivolgono al Centro antiviolenza distrettuale Tina e ai loro figli di beneficiare di beni di prima necessità.

“Questo straordinario risultato dimostra l’importanza del coinvolgimento attivo della comunità fioranese. L’incontro settimanale delle cittadine, impegnate nell’unire 6.960 quadrati per realizzare 145 coperte, insieme alla collaborazione con le associazioni del territorio e alla solidarietà di chi ha acquistato questi manufatti, è la prova concreta di un impegno collettivo verso una causa significativa. – sottolinea l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fiorano Modenese, Elisa Ferrari.

L’unione di tante persone per un obiettivo comune genera un impatto profondo, non solo per chi riceve aiuto, ma anche per chi dona tempo ed energie. L’entusiasmo nel cucire insieme, il sostegno reciproco e la partecipazione attiva dimostrano come la solidarietà possa diventare un vero motore di cambiamento sociale. Ogni coperta non è solo un oggetto, ma un simbolo di calore umano, speranza e attenzione verso il prossimo.

Questa iniziativa non solo offre un aiuto concreto a chi ne ha bisogno, ma rafforza anche il senso di appartenenza alla comunità, creando legami e promuovendo valori di condivisione e altruismo.”