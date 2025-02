Domenica 9 febbraio “Caro lupo” al Teatro Herberia di Rubiera

Domenica 9 febbraio 2025 si conclude la rassegna Domeniche a teatro, per bambine, bambini e le loro famiglie, ideata e promossa da La Corte Ospitale. Alle ore 17.00, il Teatro Herberia di Rubiera ospiterà Caro Lupo, di Drogheria Rebelot, una fiaba di luci, ombre, sagome e puppets pensata per i più piccoli dai 3 anni in su.

In scena, Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes e Giacomo Occhi raccontano, attraverso il teatro d’ombre e il teatro su nero, una storia di paura e viaggio, con pupazzi e scenografie ideati dagli stessi attori insieme a Gisella Butera, Nadia Milani e Matteo Moglianesi.

Per informazioni e prenotazioni 0522.621133, e-mail biglietteria@corteospitale.org. Biglietti disponibili su Vivaticket.