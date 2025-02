Assicurazioni: FWU in liquidazione coatta. Tra 500 e 1000 i modenesi coinvolti

Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro tra IVASS, l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, e le Associazioni dei Consumatori, richiesto da tempo, per chiarire le posizioni e le prospettive dei 120.000 risparmiatori italiani coinvolti nella vicenda FWU.

Si ipotizza che i modenesi siano tra 500 e 1000, distribuiti in particolare tra Modena, Carpi e Sassuolo. Le cifre investite dai modenesi che si sono rivolti in queste settimane a Federconsumatori sono le più varie, ed in alcuni casi superano i 50.000 euro.

“La società lussemburghese FWU Life Insurance Lux Sa è stata posta in liquidazione coatta, il pagamento dei premi è stato sospeso e i riscatti sono stati congelati – spiega in una nota Federconsumatori Modena APS -. L’IVASS nel corso dell’incontro ha informato di essere in costante dialogo con l’omologa CAA – Autorità di vigilanza assicurativa lussemburghese, annunciando che nei prossimi mesi il liquidatore nominato dovrebbe inviare a tutti gli assicurati noti una comunicazione specifica sulle procedure da adottare.

Si procederà, ora, con l’attività di individuazione dei creditori titolari del diritto di partecipare alla ripartizione dell’attivo patrimoniale, che dovrà essere quantificato. I cittadini, attraverso l’insinuazione al passivo, potranno chiedere di recuperare le somme loro dovute”.

“Si prospettano, quindi, tempi lunghi per la risoluzione – informa Federconsumatori Modena APS – La predisposizione dello stato passivo richiederà almeno 6 mesi, mentre la procedura utile per richiedere la restituzione di quanto dovuto potrebbe durare almeno 3 anni. A questo si aggiunge un ulteriore elemento di difficoltà, dal momento che si tratterà di una procedura ordinaria presso un tribunale straniero.

L’importo del rimborso che si potrà ottenere dipenderà dalla tipologia di polizza sottoscritta e da quanto tempo era in essere. È bene diffidare, quindi, da chi promette rimborsi rapidi e sicuri.

Ai risparmiatori coinvolti consigliamo di attendere le comunicazioni dal liquidatore, recuperando intanto la copia della documentazione relativa alla sottoscrizione della polizza, nonché i rendiconti annuali ricevuti dalla compagnia. I cittadini interessati possono rivolgersi ai nostri sportelli per ottenere tutte le informazioni necessarie”, conclude Federconsumatori Modena APS.