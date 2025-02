Antibioticoresistenza, un convegno con pediatri, medici di medicina generale, veterinari e farmacisti

Antibioticoresistenza, un convegno sull’uso appropriato degli antibiotici in età pediatrica si è tenuto all’Hotel Classic nei giorni scorsi. L’evento ha rappresentato un’occasione di importante confronto multidisciplinare sulle strategie efficaci volte a contrastare la capacità dei batteri responsabili di infezioni di diventare resistenti agli antibiotici.

Gli antibiotici, che rappresentano un fondamentale presidio contro le infezioni causate da batteri, rischiano talvolta di diventare inefficaci perché a forza di usarli favoriscono la selezione di batteri resistenti. L’antibioticoresistenza rappresenta una significativa minaccia per la salute pubblica sia in Italia che in Europa. Secondo le stime del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), ogni anno nell’Unione Europea si verificano oltre 35mila decessi riconducibili a queste infezioni. In Italia, la situazione è particolarmente preoccupante: si stima che annualmente si verifichino circa 12mila decessi legati all’antibioticoresistenza, posizionando il Paese ai primi posti in Europa per numero di morti attribuibili a questo fenomeno.

Il convegno, molto partecipato, è stato introdotto dal sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, che ha sottolineato l’importanza di promuovere la capacità critica dei cittadini sui temi legati alla salute, aiutandoli a usare i farmaci secondo le indicazioni mediche. È seguita una lectio magistralis di Nicola Magrini, Direttore della struttura Innovazione e Ricerca Clinica del Sant’Orsola di Bologna, già Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco ed ex Dirigente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (dove si è occupato in particolare di uso appropriato degli antibiotici). Magrini ha sottolineato come la diffusione dei batteri resistenti non sia limitata agli esseri umani, ma coinvolga anche gli animali (soprattutto quelli da allevamento), l’ambiente (acque, suolo, rifiuti) e gli alimenti, e che quindi sia importante considerare queste interconnessioni per affrontare adeguatamente il problema.

La pediatra Simona Di Mario ha descritto le azioni realizzate a livello regionale per promuovere l’uso appropriato degli antibiotici. Il tema è poi stato approfondito con i molti professionisti presenti all’evento tra cui il dottor Romano Manzotti, la dottoressa Annalisa Zini, il dottor Sergio Mezzadri, il dottor Giulio Formoso e il dottor Alberto Gandolfi per l’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia. Questi hanno sottolineato l’importanza del lavoro di squadra che vede coinvolti specialisti provenienti da diversi ambiti. Un focus particolare è stato messo sui considerevoli risultati raggiunti in termini di appropriatezza prescrittiva dopo anni di attenzione e collaborazione fra i vari esperti, con particolare riferimento all’ambito pediatrico. Infine il dottor Giorgio Micagni, per tanti anni Direttore del Servizio Veterinario della nostra Azienda, ha descritto le azioni volte a limitare l’eccessivo uso di antibiotici negli allevamenti.