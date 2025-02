Aggredisce infermiera del pronto soccorso di Guastalla: denunciata

Un nuovo episodio di violenza si è verificato nelle prime ore di questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Una donna, senza alcun motivo apparente né necessità sanitaria, si è introdotta nei locali. Un’infermiera, riconoscendola come una persona che in passato aveva già creato disturbo, l’ha invitata a uscire. A quel punto la donna ha reagito in modo violento, afferrando con forza un braccio dell’infermiera e stringendolo così forte da causarle delle lesioni. Solo grazie al tempestivo intervento di altro personale sanitario e dei Carabinieri, la donna veniva fermata e condotta in caserma.

È accaduto poco prima delle 6.30, quando un equipaggio del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla, su input dell’operatore in servizio al 112, interveniva presso il pronto soccorso del locale Ospedale dove era stata segnalata l’aggressione a un’infermiera. Sul posto i Carabinieri localizzavano e fermavamo la presunta responsabile, identificata in una 42enne residente a Gualtieri, quindi accertavano che poco prima la donna era entrata al pronto soccorso ed essendo già nota agli operatori, veniva invitata ad uscire da un’infermiera. All’invito la donna reagiva con violenza, afferrando e torcendo il braccio all’infermiera. Fermata da altro personale sanitario giunto in soccorso all’infermiera veniva poi presa in consegna dai carabinieri.

Condotta in caserma e ricostruiti i fatti, grazie anche alle testimonianze concordanti, i Carabinieri hanno acquisito a carico della donna presunti elementi di responsabilità e, con l’accusa di lesioni personali a esercente una professione sanitaria, hanno denunciato la 42enne alla Procura di Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

L’infermiera ricorsa alle cure mediche è stata dimessa con una prognosi di due giorni per un trauma distorsivo al braccio.