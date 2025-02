Un nuovo ecografo per l’Endocrinologia dell’Ausl

Importante aggiornamento tecnologico per l’Unità Operativa di Endocrinologia dell’Azienda USL di Modena diretta dal Professor Giampaolo Papi.

L’Associazione Pazienti Tiroidei APT onlus di Carpi ha infatti donato un nuovo ecografo, uno strumento di ultima generazione, completo di sonde, che consentirà ai professionisti endocrinologi di affinare la capacità diagnostica. La strumentazione donata è infatti fondamentale per gli esami relativi alle patologie della tiroide e delle paratiroidi, in quanto l’ecografia rappresenta una procedura di primaria importanza nel percorso diagnostico delle malattie tiroidee: un esame semplice ed innocuo, che permette di definire forma e dimensioni della tiroide, presenza di eventuali noduli o cisti e vari aspetti della struttura di tale organo, nonché successivamente utilizzato come guida ecografica nell’agoaspirato e nelle altre procedure interventistiche eseguite dall’Endocrinologia carpigiana.

Si tratta del quinto ecografo donato da APT onlus di Carpi negli ultimi anni: quattro, compreso quello giunto all’Ospedale Ramazzini pochi giorni fa e già a disposizione dei professionisti, servono l’attività ambulatoriale, mentre uno è a supporto dell’attività di sala operatoria, in particolare per le procedure di termoablazione laser dei noduli tiroidei, avviate dal 2019 e per le quali l’Endocrinologia dell’Ausl di Modena è uno dei maggiori centri pubblici in Italia per volume di attività.

“L’impegno e la sensibilità dell’associazionismo in ambito sanitario sono fondamentali per supportare l’attività clinica – affermano il Prof. Papi e Stefania Ascari, Direttrice del Distretto di Carpi –. Ancora una volta la generosità di APT onlus ci mette a disposizione una strumentazione di ultima generazione, a vantaggio dei cittadini del territorio ma anche di grande utilità per i professionisti sanitari. Ringraziamo di cuore la Presidente di APT Giovanna Goldoni e tutti i soci per questa ulteriore dimostrazione di vicinanza”.