Maggiori controlli sull’abbandono di rifiuti a Castelnovo Monti e Vetto

Da alcuni giorni nei territori comunali di Castelnovo Monti e Vetto sono stati introdotti controlli più rigorosi per contrastare l’abbandono irregolare di rifiuti, lasciati ad esempio fuori dai cassonetti o conferiti al di fuori del proprio comune di residenza.

Spiegano gli Assessori Giorgio Severi (Ambiente, Castelnovo Monti) e Aronne Ruffini (Vicesindaco con delega all’Ambiente, Vetto): “Ricordiamo che è tassativamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo al di fuori degli appositi contenitori, e che il conferimento nei cassonetti è riservato ai residenti e proprietari di abitazioni entro i confini di ciascun comune. L’inosservanza è soggetta a sanzioni: purtroppo abbiamo assistito a diverse trasgressioni a queste norme, per cui in accordo con Iren sono stati intensificati i controlli per assicurare il rispetto delle regole. Stiamo anche provvedendo all’installazione di alcune videocamere nei punti dove sono state riscontrate le inosservanze in maggior numero, così da introdurre un ulteriore elemento di controllo”.