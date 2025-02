L’Europa e l’Italia si preparano alla guerra? Un nuovo appuntamento a Fiorano

Domenica 9 febbraio 2025, alle ore 16.30, a Villa Cuoghi di Fiorano Modenese, si terrà un nuovo incontro del Comitato per l’Educazione alla Pace, organizzato insieme all’Anpi di Fiorano e al Circolo Nuraghe, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Il tema è: ‘L’Europa e l’Italia si preparano alla guerra?’, domanda più che legittima visto il costante aumento delle spese per le armi annunciato anche in Italia. Resta inascoltato l’invito di Papa Francesco a bloccare la produzione e il commercio per le armi, perché la guerra è un crimine contro l’umanità.

Intervengono Vanni Bulgarelli presidente provinciale Anpi; Silviana Sigillino presidente provinciale Acli, Maurizio Davolio responsabile Auser. Coordina Egidio pagani del Comitato per l’educazione alla Pace di Fiorano.