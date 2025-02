In visita all’Ipsia “F.Corni” la referente per l’internazionalizzazione dell’istituto Roc Midden Nederland di Utrecht

Una visita per un confronto tra diverse esperienze scolastiche, quella olandese e quella italiana, si è svolta mercoledì 5 febbraio all’ Ipsia “F.Corni” di Modena. Carla De Groot, insegnante, coordinatrice del Dipartimento di area tecnica e referente per l’internazionalizzazione all’istituto Roc Midden Nederland di Utrecht, ha visitato l’istituto professionale di viale Tassoni nell’ambito del progetto Erasmus+ promosso dal Consorzio degli Istituti professionali, realtà che raggruppa oltre 60 istituti scolastici italiani.

La docente olandese, in mattinata ha incontrato prima la dirigente scolastica Viviana Giacomini e i referenti all’Ipsia “F.Corni” dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto nelle aziende del territorio), dell’ inclusione e per l’internazionalizzazione (una settantina gli studenti della scuola modenese impegnati anche quest’anno in Pcto all’estero).

Durante l’incontro sono emerse diverse impostazioni e buone pratiche riportate reciprocamente dalle esperienze nei due istituti scolastici, in particolare sui temi dell’inclusione di studenti che necessitano di specifiche attenzioni e sull’affiancamento docente-studente tramite le attività di mentoring. Di particolare interesse l’illustrazione del sistema scolastico olandese che, con un’ istruzione superiore molto settoriale, per gli studi tecnici e professionali, offre diverse opportunità di inserimento lavorativo, coinvolgendo nella didattica anche figure professionali provenienti direttamente dal mondo del lavoro.

Successivamente, accompagnata da Carlo Marchetti, dello staff del Consorzio degli istituti professionali, la docente olandese ha visitato i vari laboratori delle discipline d’indirizzo dei tre percorsi scolastici attivati all’istituto professionale modenese: manutenzione e assistenza tecnica, odontotecnico e grafico. Qui si è intrattenuta con i docenti referenti delle varie proposte formative che hanno illustrato l’impostazione didattica e le attività laboratoriali che coinvolgono gli studenti dei tre indirizzi di studio dell’ Ipsia “F.Corni”.