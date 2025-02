I Sindaci di Casalgrande e Rubiera ascoltati questa mattina in Commissione Parlamentare Antimafia

Il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, l’Assessore con delega alla Legalità, Marco Cassinadri, unitamente al Primo Cittadino di Rubiera, Emanuele Cavallaro, sono stati ascoltati, questa mattina, in Commissione parlamentare d’inchiesta sul ‘fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere‘, nell’ambito delle attività del Comitato ‘Gestione dei beni sequestrati e confiscati, misure non ablatore ed effetti delle informazioni antimafia interdittive‘ coordinato dall’onorevole Erik Umberto Pretto.

L’audizione, durata circa un’ora e mezza, ha consentito agli Amministratori, in rappresentanza anche dell’Unione Tresinaro Secchia, di esporre le criticità che stanno riscontrando in relazione all’assegnazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei loro territori.

Alla luce del fatto che il Comitato coordinato dall’onorevole Pretto ha in corso un’istruttoria avente ad oggetto il miglioramento per la gestione e assegnazione ai Comuni dei beni confiscati.

Hanno detto

“E’ stata una giornata estremamente interessante – ha sottolineato il Sindaco Daviddi -. Ci è stato consentito di esporre in modo approfondito quelle che sono le criticità che noi amministratori del territorio stiamo riscontrando in relazione ai beni confiscati alla mafia. Ho apprezzato molto l’attenzione e l’interesse mostrato dagli onorevoli facenti parte del Comitato, che ringrazio sentitamente”.

“L’occasione, ci ha anche consentito, sebbene non direttamente all’ordine del giorno, di esporre le nostre posizioni sul tema legato al gioco d’azzardo – prosegue il Primo Cittadino -. Contando sul fatto che è in discussione in Parlamento una legge che tenderebbe ad allargare le maglie del fenomeno. In questo senso, l’auspicio di questa Amministrazione, ed è ciò che abbiamo chiesto, è che la posizione del legislatore sia, al contrario, molto rigida su questo punto. Il gioco d’azzardo è una piaga e, soprattutto, rappresenta un’ulteriore, importante, fonte di introito da parte della criminalità organizzata che va contrastata con ogni mezzo”.

“Ritengo sia stata una mattinata molto importante – ha aggiunto l’Assessore Cassinadri -. Abbiamo avuto l’opportunità, grazie alla disponibilità del presidente Pretto e degli altri onorevoli presenti, di poter relazionare il comitato sulle problematiche riscontrate dal 2019 a oggi in merito al tema dei beni confiscati sui nostri territori comunali. In particolare, sulle procedure di assegnazione di quelli la cui confisca è già passata in giudicato, direttamente alle Amministrazioni comunali. Sul territorio del Comune di Casalgrande sono 4. Per noi è molto importante poterne entrare in possesso in modo rapido e possibilmente efficace, per rimetterli a disposizione della comunità”.

“I membri del Comitato hanno recepito le nostre posizioni – ha concluso Cassinadri – sottolineando come sia allo studio la possibilità di riformulare la lettera della legge per rendere più spedito l’iter di assegnazione”.