‘Hey Maranello’: tante proposte per la città e un filo diretto con il Comune

Nei giorni scorsi il progetto ‘Hey Maranello!’, sviluppato dal Comune nel 2024 in collaborazione con la scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto comprensivo ‘Ferrari’, ha concluso il suo percorso con la restituzione agli alunni, da parte dell’Amministrazione, del lavoro svolto nei mesi precedenti all’interno delle classi, che hanno elaborato proposte per ripensare alcuni luoghi pubblici e di aggregazione della città con uno sguardo migliorativo.

Laura Costi, Assessore all’Istruzione, ha infatti incontrato gli studenti coinvolti – undici classi in tutto tra prime, seconde e terze – per condividere con loro un bilancio dell’esperienza, regalare loro un gadget legato al progetto e stabilire un canale comunicativo diretto tra alunni ed Assessorato, i cui contatti sono stati dati ai ragazzi stessi e ai docenti per continuare a proporre idee per Maranello.

È stato inoltre consegnato alla comunità scolastica il video promozionale dell’iniziativa realizzato insieme ad ‘Ennesimo Film Festival’ e ‘Tilt’, interpretato da alcuni alunni ed ora disponibile anche sul web.

“Una delle finalità principali di questo progetto – sottolinea l’Assessore Laura Costi – è proprio quella di stimolare i nostri ragazzi sul concetto di cittadinanza attiva. Alla loro età riteniamo sia importante coltivare la consapevolezza su cosa significhi far parte di una comunità, prendersi cura degli spazi pubblici e dare il proprio contributo come cittadini per migliorarli.

L’obiettivo è far ‘sentire’ ai ragazzi che sono protagonisti della vita pubblica della loro città, e il loro coinvolgimento diretto è fondamentale per avvicinarli a queste tematiche”.

L’iniziativa ‘Hey Maranello’ – che fa parte dell’ambito progettuale denominato ‘Maranello Si-Cura’ – nel 2024 ha coinvolto 257 studenti delle ‘Ferrari’, che nelle rispettive classi, con il coordinamento degli insegnanti, si sono impegnati a riflettere sulla cura degli spazi pubblici della città e ad immaginare possibili interventi futuri che andassero incontro alle esigenze degli adolescenti.

Nelle ore di laboratorio di idee che si sono tenute in ogni classe, gli alunni attraverso questionari, dibattiti e video sono arrivati ad elaborare proposte progettuali per le aree cittadine più frequentate da ragazze e ragazzi. E le idee migliori, selezionate in base ai criteri indicati dal progetto, sono poi state trasmesse all’Amministrazione comunale, che ora potrà valutare la fattibilità degli interventi suggeriti dagli studenti.