Giorno del Ricordo: lunedì 10 febbraio si ricordano le vittime delle foibe e l’esodo di Istriani, Fiumani e Dalmati Le iniziative nei Comuni della città metropolitana

Lunedì 10 febbraio è il Giorno del Ricordo, istituito per conservare e rinnovare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale” (legge 30 marzo 2004/92).

Oltre agli appuntamenti istituzionali, i Comuni della città metropolitana organizzano diverse iniziative: incontri pubblici, presentazioni di libri, proiezioni e spettacoli teatrali.

Di seguito i principali:

A Bologna la mostra “Tu lascerai ogni cosa caramente più diletta. L’esodo dei Giuliano Dalmati dopo il secondo Conflitto mondiale”, realizzata dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) e da Coordinamento Adriatico, ed esposta in Manica Lunga a Palazzo d’Accursio, ha inaugurato le iniziative per il Giorno del Ricordo 2025. La mostra è visitabile fino al 9 febbraio.

Giovedì 13 febbraio, al Museo civico del Risorgimento, alle 17.30, sarà presentato l’ultimo libro dello storico Roberto Spazzali “Gli ultimi del Risorgimento. Democratici, garibaldini, mazziniani tra Irredentismo, nazionalismo e rivoluzione”. Venerdì 14 febbraio, alle 10.30, in Sala Anziani a Palazzo d’Accursio saranno premiati gli studenti delle scuole superiori vincitori della nona edizione del Concorso intitolato ad Anita Preghelli, esule da Pola, quest’anno sul tema “Da Trieste fino a Zara: quel che resta della presenza degli italiani in quei luoghi nel nostro ricordo. Esprimi in base alla tua sensibilità e alle tue conoscenze cosa rimane nella memoria collettiva del nostro paese di quella presenza e rifletti sulle drammatiche vicende che segnarono gli italiani che vivevano a Fiume, in Istria e in Dalmazia dopo l’8 settembre e fino agli anni ’60”. Il Concorso, promosso dal Comitato di Bologna dell’ANVGD, prevede anche un viaggio in un luogo legato a questa storia. La meta sarà Trieste.

Venerdì 14 febbraio, alle 12, Seduta solenne del Consiglio comunale. Saluti e introduzione di Maria Caterina Manca, presidente del Consiglio comunale e di Chiara Sirk, presidente Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Comitato Bologna. Seguirà l’intervento del professor Roberto Spazzali, storico. Conclusioni di Matteo Lepore, sindaco del Comune e della Città metropolitana. Saranno presenti studenti delle scuole superiori. Sono invitati gli esuli e i loro familiari. Il programma completo è online sul sito del Comune.

Sabato 8 febbraio, presso la Biblioteca comunale “Le Scuole” di Pieve di Cento, si terrà l’incontro “L’altro Adriatico. Quando l’arte racconta la storia”. Le chiese, le città fortificate, i mosaici, gli edifici asburgici ci fanno capire immediatamente le vicende di una terra complessa, multiculturale e plurilingue come quella giuliano dalmata. Interverranno Chiara Sirk e Giovanni Stipcevich, presidente e vicepresidente del Comitato di Bologna dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Sabato 8 febbraio, alle 11, al Parco della Pace di San Giorgio di Piano (via Fosse Ardeatine), inaugurazione dei Monumenti alla memoria dell’Olocausto e al Ricordo dei tragici fatti del confine orientale, con letture di Saverio Mazzoni e l’intervento del Coro Sangiorgio. Inoltre, dal 10 al 29 febbraio la biblioteca comunale Luigi Arbizzani ospita la mostra “Fascismo, foibe, esodo: la tragedia del confine orientale”, a cura della Fondazione Memoria della Deportazione, aderente all’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia (INSMLI).

Domenica 9 febbraio alle 14.30 presso il “Giardino Vittime delle Foibe” di via M. Cesari a San Venanzio di Galliera si terrà un momento di commemorazione con deposizione di fiori e letture a cura del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.

Domenica 9 febbraio alle 11.30, a Castel Maggiore cerimonia solenne con deposizione di una corona d’alloro alla Rotatoria Martiri delle Foibe (via Cristoforo Colombo – via Corticella) alla presenza di autorità civile e militari, associazioni d’arma. A cura dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Lunedì 10 febbraio alle 10.30 Castello d’Argile ospita una cerimonia commemorativa con deposizione di un omaggio floreale presso il Giardino Vittime delle Foibe in via della Resistenza, alla presenza del Sindaco Alessandro Erriquez.

A San Pietro in Casale, il Museo Casa Frabboni giovedì 13 febbraio alle 18 ospita la presentazione del libro di Lucia Castelli “Italiani d’Istria: chi partì e chi rimase” (Sometti, 2018). Evento in collaborazione con la Fondazione Fossoli e la Biblioteca Mario Luzi. Informazioni sul sito dell’Unione Reno Galliera.

A Ozzano dell’Emilia, domenica 9 febbraio alle 17.30 all’Auditorium Pelliconi (Centro Gramsci – Corso Garibaldi, 2) spettacolo dal titolo “Confini” portato in scena dall’associazione teatrale O.T. E. Compagnia Le Saracinesche. Voci narranti Giuseppina Randi e Gressi Sterpin. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Mercoledì 12 febbraio alle 20.30 all’Auditorium di Molinella appuntamento con “Una tragica storia italiana. L’esodo da Fiume, Istria, Dalmazia. Le foibe”. Interverranno: Chiara Sirk e Giovanni Stipcevich, che racconterà la sua esperienza di esule da Zara.

Sul canale YouTube del Comune di Castel San Pietro Terme è visibile “Le vicende del confine orientale, le foibe e l’esodo dei Giuliano-Dalmati”, ripresa video di una lezione del prof. Alessandro Ferioli, che ricostruisce il quadro storico-politico del confine orientale, al cui interno avvennero le stragi nelle foibe, seguito dall’esodo giuliano-dalmata. Il video è stato realizzato a cura dell’Associazione Terra Storia Memoria, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Istituto superiore Bartolomeo Scappi.

Le biblioteche comunali propongono tavoli tematici con testi e documenti in ricordo dell’eccidio delle foibe, a disposizione del pubblico.

Lunedì 10 febbraio a Granarolo dell’Emilia è in programma l’incontro “Il Giorno del Ricordo e il dovere della memoria”. Appuntamento alle 18, nella Sala del Consiglio comunale, con Agnese Portincasa, direttrice dell’Istituto Parri, e Filippo Mattia Ferrara, che guideranno la riflessione sul valore della memoria e sull’importanza di ricordare le vicende legate alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.

Interverranno, inoltre, rappresentanti dell’Amministrazione comunale e di ANPI. Durante l’incontro, Alessandro Dall’Olio, direttore artistico del Tag – Teatro a Granarolo, proporrà una lettura.

A Casalecchio di Reno le commemorazioni si terranno lunedì 10 febbraio alle 11 presso il cippo commemorativo vicino alla rotatoria di via Piave (lato cimitero). Interverranno il sindaco Matteo Ruggeri, l’assessore alla Memoria Andrea Gurioli e il cav. Marino Segnan dell’ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia) di Bologna.

A Crevalcore lunedì 10 febbraio alle 11.30, presso il Parco Vittime delle Foibe, deposizione della corona commemorativa in memoria delle vittime, alla presenza del sindaco Marco Martelli e del presidente del Consiglio comunale Michele Zanardi.

A Sasso Marconi lunedì 10 febbraio sono in programma due iniziative: la mostra “Giorno del Ricordo – Foibe, Esodo e le vicende del confine orientale”, rivolta alle scuole, con visite guidate e laboratori per gli studenti delle scuole medie (classi terze) propedeutici alla visita alla Risiera di San Sabba e alla Foiba di Basovizza. La mostra, a cura di ANED, è visitabile per tutta la giornata nella sede della Pubblica Assistenza.

Alle ore 12 è in programma la commemorazione ufficiale con interventi istituzionali, letture a cura di ANPI e deposizione di una corona presso il piazzale della stazione ferroviaria di Borgonuovo, intitolato alle Vittime delle Foibe.

Mercoledì 12 febbraio, nella Sala del Consiglio comunale a San Giovanni in Persiceto si terrà la presentazione del libro di Grazia Del Treppo “Fogoler. Storia di una famiglia istriana” (Ares editore, 2025). Mercoledì 6 marzo il teatro comunale ospiterà la proiezione del docufilm “Alida Valli: da Pola a Hollywood” (2000) di Mimmo Verdesca. Sarà presente il critico Alessandro Cuk, vicepresidente ANVGD Nazionale.

Il Comune di Monterenzio, in accordo con l’Istituto comprensivo, parteciperà all’iniziativa “Il Treno del Ricordo. L’esodo giuliano dalmata. Da Trieste a Taranto”. Il treno storico, che ospita una mostra multimediale, arriverà alla stazione di Bologna (binario 6 ovest) venerdì 14 febbraio alle 11. Un gruppo di studenti delle scuole medie di Monterenzio visiterà l’esposizione. La mostra resterà aperta al pubblico e sarà visibile gratuitamente anche il successivo 15 febbraio, dalle 9 alle 18.