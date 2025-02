Crisi La Perla, la Regione a fianco delle lavoratrici, oggi in sit-in per chiedere gli ammortizzatori sociali

“Siamo a fianco delle lavoratrici di La Perla, che anche oggi hanno manifestato in difesa della continuità produttiva di un marchio importantissimo del Made In Italy, un pezzo di storia della moda italiana con una tradizione di oltre 70 anni”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, esprime “massima solidarietà e sostegno da parte della Regione” alle lavoratrici della storica azienda bolognese di intimo. Maestranze oggi impegnate in un sit-in davanti allo stabilimento di via Mattei, per chiedere ammortizzatori sociali per le circa 50 lavoratrici delle aziende del gruppo in liquidazione (La Perla Management e La Perla Italia), in attesa che si concretizzi la vendita dell’azienda, oggetto del bando aperto fino al 10 febbraio per raccogliere le manifestazioni di interesse.

“Ribadiamo- afferma l’assessore regionale- che non c’è soluzione diversa da un progetto che tenga insieme la piena continuità occupazionale e la tutela degli asset, col mantenimento della produzione sul territorio. È quindi indispensabile che tutti i livelli istituzionali lavorino insieme per garantire che nessuna dipendente sia esclusa dal sostegno degli ammortizzatori sociali, se necessario intervenendo anche sul piano normativo. Nella giornata di domani porterò anche questa richiesta al tavolo Moda convocato presso il Ministero del Lavoro”.