URP Fiorano: oltre 9.700 accessi nel 2024

Nel 2024 sono stati 9.739 gli accessi (fisici, telefonici e tramite email) all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Fiorano Modenese, negli orari di apertura al pubblico, con una media di circa 811 utenti al mese. Un dato in aumento rispetto all’anno precedente (7.575 accessi) che conferma l’importanza di questo primo punto di accesso al Comune per i cittadini, che da gennaio 2024 è raggiungibile collocato nella nuova sede dello Sportello del Cittadino in via Vittorio Veneto n. 23.

L’URP rappresenta il front office del Comune, a cui i cittadini si rivolgono, in prima battuta, per avere informazioni di vario tipo, anche non riguardanti l’Ente, per orientarsi tra i servizi e per segnalare disagi.

Oltre alle informazioni sui servizi comunali, orari, recapiti e sulle bellezze artistiche e naturalistiche del territorio, una parte importante dell’attività dell’URP riguarda la raccolta di segnalazioni relative a strade, verde, edifici pubblici, manutenzioni varie, gestite fino a fine ottobre 2024 tramite il portale Rilfedeur, ora con la piattaforma online Comuni-Chiamo più rapida e facilmente utilizzabile.

Sono state 1.486, nel 2024, le segnalazioni inserite dalle operatrici dell’URP (e anche dagli operatori della Polizia Locale) sul gestionale ed inviate agli uffici comunali competenti per la risposta al cittadino, in calo rispetto all’anno precedente (1.881).

Il 67% delle segnalazioni risulta chiuso a fine anno, poco meno della metà di quelle ancora aperte (119) è comunque recente, relativa agli ultimi due mesi dell’anno.

Nell’anno appena trascorso il 39% dei reclami (586) ha riguardato situazioni di degrado relative alle strade (buche, strade e marciapiedi dissestati, caditoie e tombini, segnaletica mancante o non funzionate), seppure con alcuni distinguo dovuti al cambio del sistema di classificazione a fine anno.

Le segnalazioni relative alla manutenzione del verde pubblico sono state 122, in notevole calo rispetto all’anno precedente, frutto anche del piano potature straordinario programmato lo scorso anno. Si aggiungono a queste 36 segnalazioni per incuria relativa a verde incarico a privati.

In leggero calo anche i numeri relativi ai reclami per mancato rispetto di parcheggi e limiti di velocità (104 segnalazioni).

Le segnalazioni sul mancato ritiro e abbandono di rifiuti sono in netto calo rispetto al 2023, anno in cui è entrato in funzione a pieno regime il nuovo sistema di raccolta, la cui partenza aveva determinato un picco di lamentele, dovuto alla messa a punto del servizio e all’adattamento dei cittadini.

Tuttavia anche le 104 segnalazioni del 2024 riguardanti abbandoni, mancato ritiro e situazioni poco decorose dei cassonetti resta un numero importante che il Comune tiene attentamente monitorato, in collaborazione con Hera, considerando che ormai molti cittadini si rivolgono direttamente al servizio clienti del gestore o utilizzano la app ‘Il Rifiutologo’ per segnalare problemi in tema rifiuti, senza passare dal sistema segnalazioni comunale.

Anche le problematiche relative all’illuminazione pubblica (compresi gli impianti semaforici) vengono monitorate, anche se le segnalazioni per l’anno 2024 venivano fatte direttamente dai cittadini al numero dedicato o alla mail del gestore del servizio. Per l’anno 2025 le segnalazioni sull’illuminazione pubblica torneranno in capo al Comune e potranno essere fatte dai cittadini alla mail e al numero telefonico dell’URP, oppure tramite app e piattaforma web gratuita Comuni-Chiamo.

“Per dare un segno e rafforzare il senso della nuova delega “Vicinanza e cura del cittadino”, stiamo continuando a lavorare incessantemente per dare risposta alle numerose segnalazioni che ogni giorno arrivano all’attenzione degli uffici. In questi mesi è arrivato da parte dei cittadini un ottimo riscontro sul lavoro delle nostre operatrici presenti allo sportello e le ringraziamo per la costante attenzione ed empatia dimostrate nel corso di questi mesi. Stiamo concentrando molte energie per rendere efficiente il sistema Comuni-chiamo, dato che il nostro obiettivo era e resta prendere in carico i problemi e programmare risposte e soluzioni. Questa è la sfida più grande verso cui stiamo investendo moltissime attenzioni e risorse”, sottolinea la vicesindaco ed assessore alla Vicinanza e cura del cittadino, Monica Lusetti.

L’URP è aperto al pubblico, senza appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, il lunedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 17.30. Negli orari d’ufficio risponde al numero 0536 833239 e alla mail info@fiorano.it.