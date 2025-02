“Sosteniamo la Terra”, i messaggi artistici degli studenti delle Montanari di Mirandola

La scuola media “Montanari” di Mirandola rinnova il suo impegno per un futuro sostenibile con la terza edizione del progetto “Sosteniamo la Terra”. Un’iniziativa che ha visto protagonisti gli studenti delle classi terze, impegnati nella sensibilizzazione della comunità sui cambiamenti climatici e sull’importanza della sostenibilità ambientale.

Quest’anno, gli studenti hanno realizzato manifesti pubblicitari con l’obiettivo di trasmettere un messaggio forte e incisivo in favore della tutela dell’ambiente. Una giuria composta da esperti grafici ha selezionato i dieci migliori elaborati, che sono stati esposti nelle bacheche cittadine per dare visibilità alle idee e alle riflessioni dei giovani partecipanti. Nove manifesti sono visibili in Piazza Costituente a Mirandola, mentre uno è stato collocato in frazione, nel centro di San Martino Spino.

“Questa iniziativa dimostra come la creatività possa essere un potente strumento di sensibilizzazione e cambiamento” – dichiara il Vice Sindaco Marina Marchi – “L’entusiasmo e l’impegno dei ragazzi sono la testimonianza di quanto sia fondamentale educare le nuove generazioni alla cura del pianeta.”

Il progetto “Sosteniamo la Terra” si conferma quindi un’importante occasione di crescita per gli studenti, chiamati a esprimere la propria visione del futuro attraverso l’arte e la comunicazione visiva, contribuendo attivamente alla costruzione di una comunità più consapevole e responsabile.