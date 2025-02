Scandiano ricorda il Confine Orientale con due eventi della rassegna “Generazioni (R)Esistenti”

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comune di Scandiano propone due incontri dedicati alla complessa vicenda del Confine Orientale e all’esodo giuliano-dalmata. Gli eventi si inseriscono nel programma della rassegna “Generazioni (R)Esistenti”, un percorso di memoria, diritti e partecipazione volto a promuovere la consapevolezza storica nella comunità.

Il primo appuntamento si terrà sabato 8 febbraio alle ore 11 presso l’Istituto P. Gobetti. L’incontro, dal titolo “La frontiera adriatica e il confine degli altri: una storia complessa e la sua comunicazione cinematografica”, vedrà la partecipazione del professor Carlo Ugolotti dell’Università di Parma e di Domenico Vitale dell’ISREC Parma, che guideranno il pubblico nell’analisi storica e mediatica degli eventi legati al confine orientale.

Il secondo evento si svolgerà domenica 9 febbraio alle ore 18:30 presso la Sala Bruno Casini. L’incontro, intitolato “Confine orientale: per chi? La storia e la sua rappresentazione cinematografica a confronto”, offrirà un ulteriore approfondimento sul tema, sempre con gli interventi di Carlo Ugolotti e Domenico Vitale. L’iniziativa sarà trasmessa in streaming per consentire la partecipazione anche ai Comuni della provincia, grazie alla collaborazione con l’Istoreco di Reggio Emilia.

Attraverso questi due appuntamenti, il Comune di Scandiano intende offrire un’occasione di riflessione su una pagina della storia italiana spesso poco conosciuta, promuovendo un confronto aperto e approfondito sul tema della memoria e della rappresentazione storica.

Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito del Comune di Scandiano o contattare gli uffici competenti.