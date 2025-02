Sabato a San Felice il sesto Alzheimer Café

Sabato 8 febbraio, a San Felice sul Panaro presso la sala consiliare del municipio, dalle 15 alle 18, il sesto Alzheimer Café, che sarà condotto da Doriano Novi, medico e cultore del dialetto che accompagnerà i presenti in un viaggio alla riscoperta delle nostre tradizioni e radici attraverso detti e proverbi dialettali del territorio. Gli Alzheimer Café sono momenti di incontro tra persone con disturbi di memoria o deterioramento cognitivo e i loro parenti, amici o assistenti familiari, per trascorrere alcune ore in un’atmosfera accogliente, per mantenere vive le relazioni sociali, combattere l’isolamento e lo stigma che li circonda. Organizzano Asdam, Comune e Ausl Modena. Tutti i cittadini sono invitati. Dal 2022 San Felice è diventato un Comune amico delle persone con demenza.