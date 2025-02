Fondi europei: entro aprile dalla Regione 47 bandi per 525 milioni di euro

Oltre 500 milioni di euro destinati a tutti gli ambiti, dall’occupazione alla transizione ecologica, passando dal sociale alle imprese che investono, secondo una programmazione condivisa coi territori e il sistema regionale.

La Giunta guidata dal presidente Michele de Pascale ha approvato il nuovo calendario dei bandi per il periodo gennaio-aprile 2025, collegato alla gestione dei Fondi europei, uno strumento per garantire massima informazione e accessibilità alle opportunità che i finanziamenti Ue mettono a disposizione di cittadini, aziende, enti locali e terzo settore della nostra regione.

“Rinnoviamo un impegno importante con tutta la comunità regionale- afferma l’assessore regionale alla Programmazione dei fondi europei, Davide Baruffi-. Le risorse messe a disposizione sono pari a 525 milioni di euro che verranno stanziati attraverso 47 bandi, attivati entro aprile 2025 su molteplici settori, tra i quali inclusione sociale, lavoro, transizione ecologica e trasformazione digitale, formazione, agricoltura, sostegno al territorio e al sistema produttivo. Una programmazione frutto del confronto, con l’obiettivo di continuare a spendere fino all’ultimo euro, a beneficio di cittadini, famiglie, imprese. In una fase segnata da incertezze e ombre sull’economia, come Regione ci stiamo impegnando al massimo per far sì che i fondi europei possano essere una leva ed un sostegno importante per gli investimenti, per le imprese e il sistema sociale dell’Emilia-Romagna”.

Il calendario, condiviso con il sistema economico e aggiornato regolarmente, consentirà ai futuri beneficiari di pianificare con maggiore consapevolezza la loro partecipazione ai bandi, promuovendo in questo modo una collaborazione attiva e costante tra la Regione e i territori. “Anche questo tipo di strumenti- conclude Baruffi- fa parte di un modello di gestione virtuosa e innovativa dei fondi europei su cui come Regione Emilia-Romagna continuiamo con convinzione ad investire”.