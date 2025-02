Emiliano Luccisano in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna con “Rivoluzioni”

Grazie ai suoi personaggi e ai suoi sketch ha conquistato il pubblico dei social, raggiungendo milioni di followers, ma nasce come attore e regista ed è anche autore televisivo. È il comico romano Emiliano Luccisano, che propone al Teatro Celebrazioni di Bologna lo spettacolo Rivoluzioni, in programma venerdì 7 febbraio alle ore 21.00.

Classe 1987, Luccisano ha iniziato la sua carriera portando in giro per i teatri italiani le sue commedie e le sue regie. È stato regista di compagnie di prosa e ha scritto per artisti e trasmissioni tv. Nel 2015 ha vinto il Premio internazionale della satira per “Canta La Notizia” – insieme ai colleghi Dado e Marco Terenzi – format che ha raggiunto milioni di visualizzazioni e che ha preso parte ai maggiori talk show politici e satirici dei palinsesti Rai, Mediaset e La7.

Con l’umorismo travolgente che lo contraddistingue, il comico porta in scena a Bologna il suo terzo show, Rivoluzioni, dopo il successo dei due precedenti spettacoli Tutta la vita di dietro e Boom.

